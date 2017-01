2017-01-21 10:03:00.0

Bildung Bei 530 Terminen ist für jeden etwas dabei

Das neue VHS-Programm ist erschienen. In Kursen kann man kreativ sein, Sprachen lernen oder ein Cajón bauen.

Seit Kurzem liegt das Programmheft der Volkshochschule für Frühjahr/Sommer 2017 in Mindelheim und dem Landkreis Unterallgäu aus. In diesem Frühjahr steht das vhs-Semester unter dem Motto „VHS – Blick nach vorne“. Mit 530 Veranstaltungen in den Bereichen Gesellschaft und Leben, Beruf und EDV, Sprachen, Gesundheit, Kultur und Spezial bieten die Volkshochschulen ein Programm an, das zum Lernen und Spaß haben anregen möchte.

Erstmalig wird ein Kurs zum Selberbauen eines Cajón angeboten, mit anschließendem Trommelkurs. Die Unterallgäuer Werkstätten stellen die Werkstatt zur Verfügung. Hierzu muss man sich spätestens zum 10. Februar 2017 anmelden. Der Kreativ-Tag für Jugendliche und junge Erwachsene mit und ohne Einschränkungen findet in Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendring und Integra Mensch ebenfalls wieder in den Unterallgäuer Werkstätten statt.

ANZEIGE

Auch weitere Kreativkurse zum Fotografieren, Malen, Nähen, Basteln, Töpfern und Theaterspielen werden angeboten. Für Gesundheit und Fitness sind neben den klassischen Kursen wie Yoga, Tai Chi, Qi Gong, Pilates, autogenes Training, Feldenkrais und Wirbelsäulengymnastik auch Trends wie Xco Running, Sling Training, Kangoo Jumping und Surfset Fitness dabei.

Im Bereich Beruf sind die Xpert Business Reihe sowie Sprach- und EDV-Kurse auf verschiedenen Niveaustufen wieder vertreten. An vier Donnerstagnachmittagen wird in diesem Semester die Bildungsberatung jetzt auch in Bad Wörishofen im VHS-Büro im Rathaus angeboten. Weitere Termine können unter Telefon 08261/738303 festgelegt werden. Wer sich unsicher ist, welcher Kurs geeignet ist, kann sich im VHS-Büro Mindelheim unter Telefon 08261/9124 oder Bad Wörishofen, Telefon 08247/969035, beraten lassen.

Weitere Informationen zum Programm der vhs gibt es auf deren Homepage beziehungsweise Facebook-Seite.