2017-02-27 14:37:00.0

Missbrauch Bei „Spaßanrufen“ versteht die Polizei keinen Spaß

Urheber werden oft ermittelt – wie der 16-jährige Unterallgäuer, der einen Großeinsatz ausgelöst hat. Ein Fehlalarm kann teuer werden. Wann man dennoch die 110 wählen sollte. Von Alf Geiger

Auch wenn es sich scheinbar nur um einen „Dumme-Jungen-Streich“ handelt – beim Missbrauch von Notrufnummern versteht die Polizei so gar keinen Spaß. Zuletzt hatte ein 16-jähriger Schüler aus dem Landkreis Unterallgäu für umfangreiche Ermittlungen gesorgt, weil er im gut 300 Kilometer entfernten Passau im dortigen Klinikum angerufen und von einem vermeintlichen „Anschlag“ mit vielen Verletzten an der Uni Passau berichtet und so einen Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften ausgelöst hat.

Die Polizei kam ihm schnell auf die Spur und jetzt erwartet den Schüler nicht nur ein Gerichtsverfahren, sondern auch eine teure Rechnung: Die Polizei in Passau hat die Kosten für den Polizeieinsatz zusammengerechnet und wird der Familie des 16-Jährigen eine Rechnung über knapp 10 000 Euro schicken.

Auch das Klinikum Passau, das nach dem Anruf den Notfallalarm auslöste, will nicht auf den Kosten sitzen bleiben: Ärzte und Pfleger hatten sich zunächst dem Notfallplan gewidmet, 40 Ärzte und Pfleger wurden in die Nachtschicht bestellt, die Kosten summieren sich auf mehrere zehntausend Euro.

Noch immer sucht die Kripo in Passau nach einem denkbaren Motiv, der Schüler schweigt nach wie vor beharrlich. Der Junge gilt zudem als „Wiederholungstäter“, weil er „in der Vergangenheit bereits in ähnlicher Form kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten“ sei, so die Polizei. Wie die Mindelheimer Zeitung erfuhr, hat der 16-Jährige Ende Juli des vergangenen Jahres bereits einmal einen Notarzt-Einsatz ausgelöst. Im Rahmen der Vernehmungen gab der Jugendliche auch diese Tat zu. Damals hatte er gemeinsam mit einem 11-jährigen Freund von einem Handy aus mehrfach bei einem privaten Rettungsdienst angerufen. Einer der insgesamt zehn Anrufe löste dann den Einsatz eines Notarztes in Memmingen aus, der sich als Fehlalarm entpuppte.

Dies sind zwar besonders spektakuläre Fälle, doch „Spaßanrufe“ bei der Polizei und der Feuerwehr sind an der Tagesordnung. Und seit jedermann ein Handy hat, ist ihre Zahl gestiegen. „Einsatzkräfte, die wir dann vorsichtshalber losschicken müssen, sind mit einem Einsatz beschäftigt, der gar keiner ist. Und Anrufer mit einem echten Anliegen kommen nicht durch“, sagt Pressesprecher Christian Eckel vom Polizeipräsidium Schwaben Süd/West in Kempten, das auch für den Landkreis Unterallgäu zuständig ist. Dass Bürger Polizei oder Feuerwehr gezielt in die Irre führen, kommt dabei noch relativ selten vor.

Doch diese Zahlen sind nur die Spitze des Eisbergs: Oft gehen Anrufe ein, bei denen geschwiegen oder gleich wieder aufgelegt wird. Für diese seltsame Art des Nervenkitzels scheinen vor allem Betrunkene empfänglich zu sein. Eckel: „Dann müssen sich Beamten oft auch noch üble Beleidigungen anhören.“ Bei der Polizei zählt man diese Anrufe nicht. „Sonst würden wir nicht fertig werden“, sagt Eckel. „Echte Notrufe landen dann aber unter Umständen in der Warteschleife“, warnt er.

Die Polizei verfolgt vor allem „hartnäckige Fälle“, also Beleidigungen und gezielte Falschinformationen, betont Eckel. Manchmal rufen Einzelne in einer Nacht dutzende Male an. „Da hört dann der Spaß auf“, betont Eckel.

Dies alles sollte aber nicht dazu führen, jetzt aus Vorsicht lieber auf einen Anruf bei der Polizei zu verzichten. Im Gegenteil, betont Eckel: „Lieber einmal zu viel anrufen und etwas mitteilen, als einmal zu wenig. Jemand, der mit einem ernsten Hintergrund anruft, braucht keine Befürchtungen zu haben. Auch dann nicht, wenn sich der mitgeteilte Vorfall als falsch herausstellt.“