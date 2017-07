2017-07-25 00:34:35.0

Schule Bereit für die neue Lebensroute

Stimmungsvoller Abschluss für 60 Schüler an der Ludwig-Aurbacher-Mittelschule Von Maria Schmid

„Gut vorbereitet zu sein ist wichtig.“ Das sagte Rektorin Barbara Engel zu den 60 Schulabgängerinnen und Schulabgängern der Ludwig-Aurbacher-Mittelschule Türkheim.

Dass sie das seien, davon war sie fest überzeugt. Nicht nur eine Abschlussfeier müsse gut vorbereitet werden. Sie erinnerte an die Anfänge vor fünf beziehungsweise sechs Jahren und sagte: „Damals kamt ihr mit Schultüte, Schulranzen und Engagement in die Schule.“

Für den neuen Lebensabschnitt hätten die Schüler in der Schulzeit nicht nur Wissen und Bildung erworben, sondern auch unterschiedliche Kompetenzen wie Teamarbeit, Respekt, Toleranz und Vertrauen, außerdem methodische und handwerkliche Kompetenzen in Projekten, in den Fächern Technik und Soziales.

Neu sei der Umgang mit einem Computer gewesen. Darüber hinaus hätten die Schülerinnen und Schüler Werte wie Höflichkeit, Pünktlichkeit, gutes Benehmen, Verantwortungsbereitschaft und Zuverlässigkeit kennengelernt.

Barbara Engel bedankte sich bei den Eltern: „Sie haben Ihre Kinder in ihrer Schulzeit begleitet und unterstützt.“ Die Lehrkräfte hätten sie nach dem Leitspruch der Schule unterrichtet: „Startklar für Beruf und Leben!“

Zweiter Bürgermeister Türkheims, Walter Fritsch, betonte, sie seien an diesem Abend vor der Zeugnisübergabe „Noch“-Schüler. Es sei in den Jahren des Schulbesuchs das Beste für die Zukunft getan worden. Er riet ihnen, das Smartphone in der Tasche zu lassen.

Auch der Erste Bürgermeister Christian Kähler wünsche ihnen viel Erfolg und alles Gute auf dem weiteren Lebensweg.

Die Elternbeiratsvorsitzende Rosemarie Albrecht betonte: „Jeder von euch ist einmalig und mit vielen Talenten ausgestattet. Die gilt es einzusetzen. Nicht umsonst habt ihr verschiedene Praktika absolviert. Nutzt das Wissen um eure Begabungen, damit der Beruf zur Berufung wird. Habt Mut etwas zu bewegen und zu verändern.“

Die Schulsprecher Liana Müller, Dogan Kartal und Markus Filser erinnerten an die vergangenen Schuljahre.

Sie sagten unter anderem: „Wir sind froh, dass wir die Schinderei der Prüfungen überstanden haben und freuen uns auf den Beginn des neuen Lebensabschnittes. Dazu sind wir jetzt bereit.“

In Dia-Shows ließen sie gemeinsame Aktivitäten Revue passieren. Die Klassenleiter hatten sich einen besonderen Abschied ausgedacht. Nicole Luxenburger von der 9a teilte ihre nun ehemaligen Schüler in Fraktionen ein: in eine Raucher-, Spick-, Flotten- oder eine hysterisch-kreischende Fraktion. Dabei schilderte sie von jedem Schüler die positiven oder etwas schwächeren Seiten.

Das führte zu einer sehr humorvollen Ansicht der Talente. Ralf Barth von der 10aM sagte es in Reimen und wünschte: „Alles Gute auf eurer weiteren Lebensroute!“ Ebenfalls sehr humorvoll verabschiedete sich Edeltraud Biedermann-Mirbeth von der 10bM und damit ebenfalls von jedem einzelnen Schüler. Konrektor Sascha Rauschenbach sagte bei der Zeugnisübergabe, dass alle 37 Schülerinnen und Schüler beider Klassen den mittleren Schulabschluss bestanden hätten.

Besonders geehrt wurden die Schulbesten aus den 10. Klassen: Ana De Araujo mit einem Notendurchschnitt von 1,50. Julian Dölle schaffte es mit 1,78 und Jasmin Passenheim mit 1,89 im Schnitt. Die Schulbesten der 9. Klassen waren Leonie Wanders und Michelle Bartenschlager.