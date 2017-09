2017-09-10 08:05:00.0

Bundestagswahl Bereit sein, zu geben

Pascal Lechler wirbt als Direktkandidat der SPD um Stimmen. Warum ihn das Thema Gesundheit besonders umtreibt. Von Jessica Stiegelmayer

Am 24. September ist Bundestagswahl. Im Wahlkreis 257, der das Ostallgäu, Kaufbeuren, Memmingen und große Teile des Unterallgäus umfasst, bewerben sich zehn Kandidaten um das Direktmandat. In loser Folge stellen wir diese mit einem Porträt vor. Außerdem gibt jeder Bewerber in 140-Zeichen-Tweets Auskunft über sich, seine Ziele im Bund und in der Region.

Begonnen hat alles 1999. Damals ist Pascal Lechler gerade 18 geworden und wusste, dass er etwas verändern wollte. Doch wie? Er entschied sich dafür, der SPD beizutreten. Denn von allen Parteien hatte er mit den Sozialdemokraten die meisten Übereinstimmungen. Ein gerechter Arbeitsmarkt und die Energiewende seien Themen gewesen, die ihn damals umtrieben und jetzt als Bundestagskanidaten immer noch beschäftigen.

Mit dem Eintritt in die Politik begann auch das ehrenamtliche Engagement. Bei der Arbeiterwohlfahrt lernte er schon in jungen Jahren, „über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen“. Heute ist der 36-Jährige nicht nur Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Kaufbeuren und Neugablonz, sondern auch in mehreren Vereinen von Amnesty International bis zum DJK Kaufbeuren ehrenamtlich tätig. „Man darf nicht immer nur fordern, sondern muss auch bereit sein, zu geben“, betont Lechler.

Er will die medizinische Versorgung verbessern

Als ihn mehrere Parteikollegen als Direktkandidaten für die Bundestagswahl vorschlugen, zweifelte er zuerst. Zwei Jahre zuvor hatte er gerade eine schwere Krankheit überwunden: „Da überlegt man sich zweimal, was man macht.“ Doch letztlich haben ihn die Wahlkampfthemen seiner Partei überzeugt. „Gesundheit, der Erhalt des Bundeswehrstandorts Kaufbeuren und die Bürgerversicherung im Sozialen: Das sind alles Themen, mit denen ich mich hundertpro identifizieren kann.“ Und für die er bis zur Wahl gerne über 300 Termine bewältigt.

Besonders am Herzen liegt Lechler die Bürgerversicherung, die das Zwei-Klassen-System in der Medizin abschaffen soll. „Wenn jemand krank ist, darf es keine Rolle spielen, ob er Kassen- oder Privatpatient ist“, sagt Lechler. Dabei fordert er, die Versicherungsbeiträge nach Einkommen und nicht nach Risiko zu berechnen. Ziel müsse eine bessere medizinische Versorgung für alle sein.

In der Region möchte der Kaufbeurer vor allem den Arbeitsmarkt mit passenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stärken. Dazu gehörten eine gute Verkehrsanbindung, staatliche Investitionsanreize und der Breitbandausbau. „Wir müssen das Leben auf dem Land attraktiv halten“, sagt der 36-Jährige. Deswegen setze er sich auch für den Erhalt des Bundeswehrstandortes Kaufbeuren ein. Der Fliegerhorst als Arbeitgeber halte junge Menschen in der Region. Und „wo Leute sind, da ist auch Wirtschaft“. Zudem sei die Bundeswehr hier „gut verwurzelt“. Als Regierungsamtmann in der Bundeswehrverwaltung Landsberg setze er sich daher mit dem nötigen Fachwissen für den Erhalt und eine Modernisierung des bestehenden Geländes ein.

Im Wahlkampf lege Lechler viel Wert darauf, „ansprechbar zu sein“ – egal ob an Infoständen, Wahlveranstaltungen oder Tür-zu-Tür-Besuchen. Auch im Privaten diskutiere er gerne mit Freunden, die einen anderen politischen Standpunkt vertreten. Da „darf man keine Berührungsängste haben“, erzählt Lechler.