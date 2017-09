2017-09-04 20:18:00.0

Natur Bereit zum Abflug?

Viele Störche versammeln sich für ihre Reise nach Süden – doch nicht jeder kommt mit Von Josef Hölzle

Pfaffenhausen/Unterallgäu Storchenansammlungen auf dem Pfaffenhausener Kirchendach im Spätsommer haben Tradition. Früher waren sie ein Zeichen dafür, dass sich die Störche zum gemeinsamen Abflug in den Süden sammeln. Diese Aufnahme entstand am Abend des 30. August in Pfaffenhausen. Dazu fällt einem die alte Bauernregel ein: „Bleiben die Störche nach Bartholomä (24. August), tut der Winter nicht mehr weh.“

Doch mittlerweile ist der Anblick von Storchengruppen nichts Besonderes mehr. Das ganze Jahr über hielten sich nämlich größere Pulks von Störchen im Mindel- und Flossachtal, insbesondere rund um Pfaffenhausen auf. Sie machten auch immer wieder Station auf dem hohen Kirchendach der Marktgemeinde, wie die weißen Kotspuren deutlich zeigen.

ANZEIGE

Dabei hat man noch vor gut 20 Jahren das Aussterben des Storches in der Region befürchtet. Nun hat Adebar selbst Städte wie Mindelheim und Memmingen als Brutorte ausgewählt. Insgesamt zählte man heuer im Unterallgäu 32 Storchenpaare. Allein in Pfaffenhausen waren 2017 gleich drei Nester besetzt. Eines davon hat ein Paar auf dem Chor der Kirche mühsam selbst gebaut. Auf dem im Winter umgebauten „Storchenkran“ im Fuggermarkt Kirchheim waren alle neun Nester über- und nebeneinander besetzt. Allerdings gab es nicht in jedem Nest Nachwuchs.

Ob nun also diese insgesamt 20 gemeinsam rastenden Störche auf dem Dach der Kirche und des Chores Durchzieher sind, wird sich zeigen. Jedenfalls bleiben immer mehr Störche auch im Winter hier im Unterallgäuer Land.

Das Storchenpaar auf dem Blindenheim in Pfaffenhausen zum Beispiel überwintert schon seit Jahren in seinem Nest, das es allerdings dabei auch mal für etliche Tage verlässt, wenn es ihm hier offensichtlich zu ungemütlich wird.