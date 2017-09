2017-09-04 00:32:41.0

Diskussion Berlin gibt es auch in Schwaben

Rolf von Hohenhau vom Bund der Steuerzahler spricht sich in Mindelheim für Europäisierung aus – mit einer Ausnahme Von Jens Reitlinger

Er sei nicht gekommen, um Wahlwerbung für eine Partei zu betreiben, sagte Rolf von Hohenhau gleich zu Beginn seines Referats. Vielmehr sehe er es als Präsident des Bundes der Steuerzahlen in Bayern als seine Aufgabe an, den regelmäßigen Austausch mit Vertretern der demokratischen Parteien zu pflegen. Dennoch war er sich mit seinen Gastgebern der Freien Wähler weitgehend einig. Unter anderem erläuterte er, wo er die Gefahren der aktuellen Steuerpolitik in Bayern, Deutschland und Europa sieht, und wofür er sich als Verbandsfunktionär einsetzt.

„Ich bin fest davon überzeugt, dass wir den Soli wegbekommen“, sagte von Hohenhau abschließend über eines der zentralen Themen seines Vortrags. Der Bund der Steuerzahler klage derzeit bereits in zweiter Instanz gegen den Solidaritätszuschlag, der laut von Hohenhau nur zu weniger als einem Drittel in den Aufbau Ost investiert werde. „Von jährlich 17 Milliarden Euro fließen zwölf Milliarden in den regulären Steuertopf.“ Als „No-Go“ bezeichnete auch Susen Knabner die Verwendung dieser Gelder. Knabner tritt bei der kommenden Wahl im Wahlkreis 257, der das Ostallgäu, Kaufbeuren, Memmingen und große Teile des Unterallgäus umfasst, für die Freien Wähler als Bundestagskandidatin an. Ihrer Ansicht nach werde in Unionskreisen „Augenwischerei“ betrieben, wenn es um die Abschaffung des Soli gehe. Gleiches gelte für die Verschwendung von Steuergeldern, die auf einer Stufe mit mutwilliger Steuerhinterziehung stehen müsse: „Steuerhinterzieher bekommen ihre berechtigte Strafe, Steuerverschwender bekommen Gehälter“, sagte Knabner.

Um Steuerverschwendung im größeren Stil zu beobachten müsse man keineswegs nach Berlin fahren, fügte von Hohenhau hinzu. „Berlin gibt es auch in Schwaben“. In seiner Heimatstadt Augsburg, wo er seit vielen Jahren für die CSU im Stadtrat sitzt, habe er sich mehrfach gegen unrentable Ausgaben und die Erhöhungen der Gewerbe- und Grundsteuer ausgesprochen, die nun über dem Niveau Münchens lägen. Weiterhin gelte es, die sogenannte kalte Progression zu beseitigen, die Erbschaftssteuer abzuschaffen und dem Steuerzahler mit echten Erleichterungen entgegenzukommen. „Eine Elektronische Steuererklärung ist keine Vereinfachung, wenn der Papieraufwand trotzdem der gleiche bleibt“, sagte von Hohenhau. Von der nächsten Bundesregierung würde er sich eine Staatsfinanzierung wünschen, die eine echte Entlastung für die Steuerzahler darstellt. Außerdem müsse man weiter auf noch engere europäische Zusammenarbeit hinarbeiten, beispielsweise durch ein gemeinsames Militär.

Nur das Steuersystem solle laut von Hohenhau Sache der einzelnen Mitgliedsstaaten bleiben. Auf eine Publikumsnachfrage, ob es im Sinne des europäischen Gedankens nicht auch Zeit für ein standardisiertes Steuersystem wäre, winkte von Hohenhau ab: „Europa lebt von der Vielfalt, aber auch von der Konkurrenz der unterschiedlichen Systeme“, sagte er.