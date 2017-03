2017-03-30 00:40:13.0

Glaube Bernhard Endress geht

Er war seit 1991 Pfarrer in Pfaffenhausen

Am vierten Fastensonntag überraschte eine Verkündigung in den Kirchen des Pfarrverbandes Pfaffenhausen die Gottesdienstbesucher: Pfarrer Bernhard Endres wird im September 2017 seine Tätigkeit in Pfaffenhausen und den Pfarrgemeinden Salgen, Hausen, Bedernau, Unter- und Oberrieden beenden. Er wird danach innerhalb der Diözese Augsburg eine neue Pfarrstelle übernehmen.

Pfarrer Endres hat als Nachfolger von Pater Bruno Zuchowski im September 1991 seinen Dienst in Pfaffenhausen aufgenommen. Zuvor war er Benefiziat in Bad Wörishofen. (hlz)