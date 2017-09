2017-09-15 17:57:00.0

Ausbildung Berufsstart mit allerbesten Aussichten

Die Absolventinnen der Mindelheimer Krankenpflegeschule haben allen Grund zu feiern. Von Ulla Gutmann

Carina Gäble wollte schon als Kind Krankenschwester werden. Und jetzt ist dieser Wunsch in Erfüllung gegangen. Zusammen mit 20 weiteren Absolventinnen bekam sie ihr Abschlusszeugnis bei der Examensfeier im Kreiskrankenhaus in Mindelheim überreicht. Sechs der Kursteilnehmerinnen der Krankenpflegeschule werden in Mindelheim bleiben, auch Carina Gäble. Sie hat sich in der chirurgischen Station beworben und wurde genommen. Voller Begeisterung erzählte sie, dass die Schüler im vierten Stock des Krankenhauses einen eigenen Übungsraum hatten, den sie im Unterricht nutzten, aber auch außerhalb der Unterrichtsstunden. „Da konnten wir bei den anderen Schülern zur Übung eine Nasensonde legen. Das war voll cool!“, schwärmte sie. Auch ihre Eltern und die jüngeren Zwillingsschwestern mussten für pflegerische Übungen herhalten und bekamen allesamt Antithromboseverbände verpasst.

Außer einer weißen Rose und dem Zeugnis wurde allen Absolventen noch ein kleines Geschenkpäckchen in grünem Papier überreicht. Darin war, so verriet Carina, eine Augenlampe. „Die hatten wir uns gewünscht. Damit leuchtet man insbesondere Patienten mit Kopfverletzungen in die Augen, um Reflexe zu testen.“ Die dreijährige Ausbildung besteht aus Theoriestunden und einem praktischen Teil, bei dem die Schüler in verschiedenen Stationen im Krankenhaus, im Altenheim, einer Sozialstation, einer Reha-Abteilung und auch in der Psychiatrie arbeiten.

Carina Gäble hat es im Krankenhaus in Mindelheim am besten gefallen. Besonders angenehm fand sie auch das sehr gute Verhältnis zu den anderen Schülern und den Lehrern.

Der Vorstand der Kreiskliniken Unterallgäu, Franz Huber, mahnte in seiner Rede die Absolventinnen, nicht nur geduldig und respektvoll mit den Patienten umzugehen, sondern auch mit sich selbst. „Nur wer sich auch Phasen der Erholung gönnt, kann diesen Beruf langfristig ausüben!“ Die Beschäftigungsprognosen seien hervorragend, gute Pflegekräfte würden händeringend gesucht.

Mindelheims Bürgermeister Stephan Winter gratulierte auch als Stellvertreter des Landrates und fand es „ganz schön hart“, dass die Schüler erst am Nachmittag erfahren hatten, dass sie bestanden und abends einen Grund zum Feiern hatten. Die Prüfung bestand aus einem theoretischen, einem praktischen und einem mündlichen Teil. Und eben dieser fand erst am Tag der Examensfeier statt. Nach dem Gottesdienst in der Krankenhauskapelle, dem Sektempfang, den Ansprachen und der Zeugnisvergabe ging es weiter beim Festessen mit Freunden, Eltern, den Lehrern und Mitarbeitern des Krankenhauses im Casino ganz oben im Mindelheimer Krankenhaus.