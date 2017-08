2017-08-20 12:01:00.0

MZ-Aktion Beste Aussichten für Stauden-Radler

Raus aus der Komfortzone – ran an die (Landkreis-)Grenzen! Eine Radrunde durch das nordöstliche Unterallgäu. Von Manuela Frieß

Ich nehme den Ratschlag „Raus aus der Komfortzone“ mal ganz wörtlich und begebe mich an die Grenzen. In meinem Fall sind das nicht meine körperlichen Grenzen, sondern die räumlichen des Unterallgäus. Und auf geht es in den wilden Nordosten: in die Stauden rund um Markt Wald.

Die Stauden sind immer einen Ausflug wert. Waren es vor vielen Jahrzehnten noch die Augsburger, die per Bahn Erholung in der Region gesucht haben, sind es jetzt die Radler, die gerne mal einen Abstecher in das hügelige Land rund um die Quelle der Neufnach machen. Dabei ist die Tour, die in Oberneufnach startet, bestens geeignet für alle, die abseits der stark befahrenen Straßen fahren wollen. Und trotzdem nicht den ganzen Tag unterwegs sein wollen. Dabei sollte man aber keine allzugroße Abneigung gegen ein wenig Auf und Ab haben, schließlich befinden wir uns im Voralpenland und nicht in einer Ebene.

ANZEIGE

Im schmucken Markt Walder Ortsteil Oberneufnach parke ich mein Auto in Richtung Bürgle und entlade mein Gefährt. Für diese Tour habe ich mir extra wieder 21 Gänge zugelegt und genieße die Freiheit, die man mit einem Mountainbike hat. Klar, mit den sieben Gängen meines Citybikes wären die rund 28 Kilometer auch locker zu bewältigen gewesen, aber mit mehr Profil auf den Reifen kann ich später die Waldwege auf meiner Runde noch besser genießen.

Frisch und ausgeruht ist die erste Steigung schnell genommen und ich biege zum Aussichtspunkt Christoph-Scheiner-Turm ab. Die kleine Abweichung von der Tour bedeutet nur rund einen Kilometer mehr auf der Gesamtstrecke, aber bei gutem Wetter überblickt man von dort schön die grüne Landschaft rund um Oberneufnach und Markt Wald. Hier ahnt man bereits den weiteren Verlauf der Tour. Denn schließlich steht nach dem kleinen Ortsteil Bürgle der Berg nach Markt Wald hinauf an, dem höchsten Punkt in der Umgebung. Trotzdem freue ich mich sehr, quasi auf halber Höhe des Anstiegs einzubiegen. Denn wer von Immelstetten nach Markt Wald fährt, der hat definitiv noch länger zu strampeln bis er endlich oben ist.

Und kaum oben in der Gemeinde mit dem hübschen Fuggerschloß, geht der Weg aber auch schon wieder bergab. Die weiß-grünen Radweg-Schilder sind auf meiner ganzen Runde bestens aufgestellt und weisen auch hier den Weg nach Schnerzhofen einwandfrei aus. Eine Wohltat: Der wunderbar schattige Radweg verläuft erstens mal bergab und zweitens mal ein Stück neben der Kreisstraße und außerdem befindet sich auf halbem Weg ins nächste Dorf sogar ein Kneipp-Tretbecken neben der Strecke. Wer sich jedoch nachhaltiger erfrischen will auf dieser Tour, der kann eine Runde schwimmen. Hierzu ist der Schnerzhofer Weiher ein paar hundert Meter weiter nämlich hervorragend geeignet. Mit seiner Holzplattform und dem durch große Steinquader befestigten Ufer bietet er Spaß und kühles Nass für die ganze Familie.

Der Anstieg nach Schnerzhofen ist kurz und schmerzlos, schließlich lenkt auch der Ausblick auf die interessante Kapelle dort oben ab. Drei Spitzen, aber kein Turm: Der Bau aus dem frühen Barock, der dem heiligen Antonius geweiht ist, lädt ein, sich näher umzusehen und hat die Türen meist geöffnet.

Kurz nach Schnerzhofen biege ich rechts ab und fahre die Strecke Richtung Ettringen durch den Wald. Hier zeigt sich, dass es entgegen des Wortes, in den Stauden auch schöne große Bäume und viel Wald gibt. Riesige Eschen stehen am Wegesrand, an einer alten großen Kiefer hängt das grünweiße Schild, das mir die Richtung zeigt. Und zusätzlich scheuche ich drei Rehe auf, die sich schnell weiter ins Unterholz zurückziehen, große Raubvögel flattern davon und schillernde blaue Libellen, ein Marder sowie ein winziger Frosch kreuzen meinen Weg.

Im Tal der Wertach angekommen, werden die nächsten Kilometer in der Ebene zurückgelegt. Schon vor Ettringen geht der Radweg nach Siebnach links weg. Und gemütlich geht es auf breiten, geteerten Straßen, gesäumt von alten Eichen, bis nach Kirchsiebnach, wo mir die freundliche Bedienung im berühmten Ausflugslokal „Zum Füchsle“ nicht nur meine Aktionskarte abstempelt, sondern mir auch in Rekordzeit ein gesundes und äußerst schmackhaftes Mittagessen serviert.

Bis zu meiner wohlverdienten Pause habe ich ungefähr 17 Kilometer zurückgelegt, während die reine Fahrtzeit ungefähr eine Stunde beträgt. Nur aus den Höhenmetern meines Aktivitätenprotokolls werde ich nicht ganz schlau, aber nach meinem Hunger zu urteilen, war die Anstrengung schon ganz ordentlich. Zusätzlich dazu hat die Strecke durch den Wald ebenfalls deutliche Spuren auf meiner Kleidung hinterlassen. Aber was soll’s, hier ist man alle Arten von Radlern gewöhnt, wie man an den Damen und Herren an den Nebentischen gut erkennen kann.

Nach einer kurzen Erkundungstour zur Wallfahrtskirche, die allerdings nur an Sonn- und Feiertagen ihre Pforten öffnet, mache ich mich wieder auf den Weg zurück nach Oberneufnach. Dazu fahre ich weiter in der Wertachebene bis der Weg nach Traunried wieder bergan geht. Kurz nach dem wunderschönen kleinen Dorf bewältige ich einen kurzen Anstieg und es geht weiter in den Wald.

Die Steigung ist hier zwar nicht enorm, aber stetig und bringt mich dann doch an meine körperlichen Grenzen. Denn ganz zum Schluss muss ich wirklich in den niedrigsten Gang schalten. Die gute Nachricht ist: das war’s dann auch mit bergauf. Denn wenn man nach dem Wald in Steinekirch wieder Teer unter den Rädern hat, dann geht es in Richtung Anhofen und Oberneufnach fast nur noch bergab.

Schneller als gedacht habe ich somit nach meiner mittäglichen Pause die noch verbleibenden elf Kilometer zurückgelegt, komme am Bahnhof der Staudenbahn vorbei und befinde mich sogleich wieder in der Dorfmitte bei Maibaum und Brunnen.

Insgesamt saß ich für meine Runde exakt 107 Minuten im Sattel, fünf Minuten weniger als es mir das Radtourportal vorhergesagt hat. Zwar weiß ich immer noch nicht, wie viele Höhenmeter ich nun rauf oder runter geradelt bin, aber Spaß hat es gemacht. Und schön war’s. Das ist doch die Hauptsache!