2017-10-06 15:19:00.0

Kriminalität Betrügerin gibt sich als Polizistin aus Bad Wörishofen aus

Mit einem Trick will die Unbekannte sensible Daten von einer 83-Jährigen ergaunern.

Eine 83-jährige Frau wurde am Mittwochnachmittag von einer unbekannten Frau angerufen, die sich als Polizeibeamtin der Wörishofer Inspektion ausgab. Die Unbekannte schilderte der Seniorin, dass in ihrer Nachbarschaft eingebrochen und bei den ermittelten Einbrechern ihre Bankdaten und Personalausweis aufgefunden worden war. Tatsächlich hatte es kürzlich zwei Einbrüche in Bad Wörishofen gegeben.

Die 83-Jährige übergab das Gespräch dann aber ihrem Sohn, der daraufhin Sekunden später das Telefonat kurzerhand beendete. Zu einem Datenaustausch und somit zu einem drohenden Vermögensschaden ist es nicht gekommen. Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche und empfiehlt, Familienangehörige und Nachbarn umgehend zu informieren. Zudem sollten Angerufene niemals am Telefon Auskünfte über persönliche Verhältnisse geben. „Staatliche Stellen fordern niemals auf diese Art und Weise Bargeld“, teilt die Polizei mit. Ein Polizeisprecher rät: „Rufen Sie Ihre örtliche Polizei zurück und erkundigen sie sich. Verwenden Sie hierfür niemals die im Display angezeigte Rufnummer, sondern die Ihnen bekannte.“ (m.he)