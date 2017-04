2017-04-03 14:31:00.0

Polizeireport Betrunkene schießen mit Maschinenpistole

Nachbarn in Angst und Schrecken

Angst und Schrecken lösten in der Nacht zum Samstag Schüsse bei einem Nachbarn in Wiedergeltingen aus: Gegen 23 Uhr hörte er mehrere Schüsse, die vom Gabrielweiher bei Buchloe zu ihm aus herüber schallten. Der Anlieger alarmierte sofort die Polizei, die eine Fahndung einleitete. Mit Erfolg: zwei Männer im Alter von 30 und 33 Jahren saßen ganz gemütlich am Weiher an einem Lagerfeuer. In einem Rucksack fanden die Beamten eine Maschinenpistole und dazugehörige Munition. Laut Polizei fällt diese Waffe unter das Kriegswaffenkontrollgesetz.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Memmingen wurde bei den laut Polizei betrunkenen Männern eine Blutentnahme durchgeführt. Bei der Durchsuchung der Wohnungen konnte bei dem 33-Jährigen eine Langwaffe sowie weitere Munition sichergestellt werden.

Die weiteren Ermittlungen, vornehmlich zur Herkunft der Waffen, hat die Kriminalpolizei Memmingen übernommen. (alf)