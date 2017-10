2017-10-01 13:24:00.0

Bad Wörishofen Bewaffnete lösen Großeinsatz in Bad Wörishofen aus

In Bad Wörishofen gibt es Schüsse im Bereich eines Spielplatzes. Die Polizei umstellt das Gelände und macht eine Entdeckung. Von Markus Heinrich

Ein Großaufgebot der Polizei ist am Freitagabend in Bad Wörishofen angerückt. Mehrere Personen hatten zuvor gemeldet, dass Vermummte mit Lang- und Kurzwaffen in den Eichwald gelaufen seien, ein Waldstück unmittelbar an der Kernstadt. Von insgesamt vier Bewaffneten war die Rede. Nachdem eine Polizeistreife angerückt war und die Beamten tatsächlich Schüsse im Bereich des Spielplatzes Eichwald gehört hatten, wurde der Einsatz massiv.

Die Polizei umstellten den Wald mit mehreren Streifenwagen. Zur Unterstützung der Einsatzkräfte kreiste ein Polizeihubschrauber über dem Gelände. „Da es sich um ein zum Teil dicht bewachsenes Waldstück handelt, wurde der gesamte Bereich durch eine Vielzahl von Einsatzkräften bei Dunkelheit durchsucht“, teilte ein Polizeisprecher mit. Beamte aus dem gesamten Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West seien im Einsatz gewesen, heißt es weiter.

Wer immer da auch im Wald herumgeballert hat, entkam allerdings unerkannt. Keine der vier gesuchten Personen konnte festgenommen werden. Allerdings entdeckte die Polizisten im Bereich um den Spielplatz Munition, die zu einer sogenannten Softairwaffe gehört, die ihre Projektile mit Federdruck verschießt. Softairwaffen sehen echten Schusswaffen oft zum Verwechseln ähnlich. Allerdings sei unklar, ob diese Munition von den Gesuchten zurückgelassen wurde. Bei der Fahndung nach den Unbekannten bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Hinweise. Wer Beobachtungen gemacht hat, soll sich unter der Telefonnummer 08247/96800 an die Polizei in Bad Wörishofen wenden.