2017-03-17 00:35:10.0

Porträt Bilder statt Worte

Bad Wörishofens Pfarrerin Andrea Diederich hat ein besonderes Hobby. Sie lässt Bibelszenen zu Kunstwerken werden. Fast 300 Werke gibt es bereits. Einige sind nun in einer Ausstellung zu sehen Von Franz Issing

Der Alltag einer Pfarrerin in Bad Wörishofen ist ordentlich mit Terminen gefüllt. Andrea Diederich nutzt die verbleibende Zeit auf ganz eigene Weise: für Kunst. Einige Werke sind nun erstmals in einer großen Ausstellung zu sehen. „Kreuzen Sie auf, denn wir haben für Sie aufgekreuzt“, wirbt Pfarrerin Susanne Ohr für die Arbeit ihrer Kollegin. „Aufgekreuzt“ ist auch der Titel der Ausstellung im evangelischen Gemeindezentrum. Dort hat Diederich anlässlich des Lutherjahres farbenfrohe Ölbilder, wie auch ausdrucksvolle Holzskulpturen platziert, die auf ungewöhnliche Weise die Kreuzigung Christi symbolisieren. Für die Künstlerin sind Krippe und Kreuz aus dem gleichen Holz geschnitzt, gehören untrennbar zusammen. So laden ihre Werke, wie sie bemerkt, zu einem betrachtend-meditativen Weg ein, der das eigene Leben mit dem Wirken Gottes verknüpft. Zu einem Weg, der zwar hölzern, aber kein Holzweg ist.

Die Kneippstädter Pastorin ist überzeugt, dass sich Glaubensaussagen besser in Bilder als in Worte fassen kann. „Wenn ich bestimmte Bibelszenen mit dem Pinsel auf die Leinwand banne, sind die für die Menschen meist besser verständlich als eine lange Predigt“, weiß sie aus Erfahrung. Andrea Diederich hat immer schon gerne gemalt. Zuerst Aquarelle und seit 2003 arbeitet sie auch mit Ölfarben. Etwa 80 Gemälde und 200 Holzskulpturen zieren ihr Arbeitszimmer, beziehungsweise führen aus Platzmangel im Keller ein Schattendasein. Doch das soll sich jetzt ändern.

„Viele Menschen sind heute nicht mehr vertraut mit christlichen und biblischen Symbolen“, bedauert die Pfarrerin. Deshalb hat sie angefangen, Brennholzscheite und Schwemmholz damit zu verzieren. Die Künstlerin schnitzt ihre Exponate nicht, sondern fräst und schleift sie. Sie will Maserung des Holzes erhalten, das, wie sie sagt, so eigenwillig gewachsen ist, wie das menschliche Leben. Jedes ihrer hölzernen Kunstwerke hat eine Beziehung zu biblischen Psalmgebeten. „Wie meine Skulpturen sind auch die Menschen aus unterschiedlichem Holz geschnitzt“, bemerkt sie und zählt die Eigenschaften rissig, fein, grob, gemasert oder verwachsen auf.

Doch wie kam die Künstlerin zu ihrem Hobby? „Im Jahre 2006 habe ich einen Schreinermeister damit beauftragt, Meditationshocker als Rohlinge zu zimmern, welche die jungen Christen beim Gemeindefest selbst gestalten sollten“, erzählt sie und auch, dass ihr der Handwerker in letzter Minute absagte. Da musste Frau Pastorin selbst zur Fräse greifen. Recht ausdrucksvoll hat die Theologin das Thema „Ökumene“ in Szene gesetzt.

Dabei kam ihr wohl auch der Zufall zu Hilfe. Bei der Bearbeitung eines Holzscheites zersprang dieses wie einst die Kirche in zwei Teile und ließ sich nicht mehr zusammenfügen. Doch beide Stelen standen immer noch auf einem gemeinsamen Fundament mit der Bewegung nach oben. Eindrucksvoll auch eine von einem Nagel durchbohrte hölzerne Hand.

Diese Skulptur soll an Christi Kreuzigung und an die Bibelstelle bei Jesaja 49.19 erinnern: „Siehe in die Hände habe ich dich gezeichnet“.

Die Ausstellung „Aufgekreuzt“ im evangelischen Gemeindehaus wird am Sonntag, 19. März, um 11 Uhr eröffnet. Sie ist montags, dienstags, mittwochs und freitags von 10 bis 12 Uhr sowie dienstags von 15 bis 17 Uhr und mittwochs von 16 bis 18 Uhr zu sehen.