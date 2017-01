2017-01-27 00:31:22.0

Bildungsberatung kommt nach Bad Wörishofen

Ab Februar in der VHS-Geschäftsstelle

Um den Bürgerservice zu erweitern, bietet die Unterallgäuer Bildungsberatung ab Februar in Bad Wörishofen Außensprechtage an. Bildungsberaterin Birgit Steudter-Adl Amini, die sonst im Bildungstreff in Mindelheim anzutreffen ist, gibt dann in der Geschäftsstelle der Volkshochschule im Rathaus Auskunft in allen Fragen rund um Aus- und Weiterbildung. Sie berät alle, die eine berufliche Fortbildung planen, nach längerer Pause wieder in den Beruf einsteigen oder einen Schulabschluss nachholen wollen, und hilft bei der Praktikumssuche sowie bei Bewerbungen. Auch Senioren, die sich etwas zu ihrer Rente dazuverdienen oder sich ehrenamtlich engagieren wollen, können die Beratung in Anspruch nehmen. Diese ist kostenlos und trägerneutral.

Der erste Außensprechtag in den Räumen der VHS im Bad Wörishofer Rathaus (3. Stock) findet am Donnerstag, 9. Februar, von 14 bis 16 Uhr sowie nach Vereinbarung statt. Weitere Termine sind die Donnerstage, 2. März, 4. Mai und 22. Juni, von 14 bis 16 Uhr. (baus)

Um Wartezeiten und Terminüberschneidungen zu vermeiden, wird um eine telefonische Voranmeldung unter der Telefonnummer 08261/738303 gebeten.