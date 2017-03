2017-03-02 00:33:32.0

Bis Ostern besondere Predigtreihe

Pfarrei St. Stephan rückt „Vater unser“ in den Mittelpunkt

Für die Fastenzeit hat die Katholische Pfarrei St. Stephan in Mindelheim eine außergewöhnliche Predigtreihe zum „Vater unser“ geplant.

An den sechs Sonntagen vor Ostern und an zwei Werktagen finden folgende Predigten jeweils um 19 Uhr statt:

Diakon und Vater Bernhard Lauerer in St. Stephan: „Vater unser (Vater sein dagegen sehr)“.

Diakon Ante Zovko, Theologe und Vater in der Stadtpfarrkirche St. Stephan: „und führe uns nicht in Versuchung“

Diakon Stefan Ludwig, Handwerker und Vater: „Unser? (Wer sind wir?)“

(Mittwoch): Pfarrer Thomas Gerstlacher im Pfarrsaal von St. Stephan: „Das Vater unser als Weg zu einem Leben, in der Versöhnung“.

Diakon Helmut Wißmiller, Pastoralassistent und Priesteramtskandidat in der Stadtpfarrkirche: „Der Wille Gottes (Wozu eigentlich?)“.

Diakon Bernhard Hölzle, Verwaltungsbeamter und Vater in der Stadtpfarrkirche: „Tägliches Brot“.

Diakon Hubertus Hess, Lehrer im Ruhestand, Vater und Opa in der Stadtpfarrkirche: „Dein Reich komme!“

(Dienstag): Bußgottesdienst mit Diakon Simon Sarapak. Der Pastoralassistent und Priesteramtskandidat spricht in der Karwoche in der Stadtpfarrkirche über „Vergebung und Schuld!“.

Diese besondere Predigtreihe wird außerdem durch eine Aktion in der Mindelheimer Altstadt umrahmt. Schüler der Mindelheimer Berufsschule haben sechs Stelen und Pulte gebaut. Diese werden an wechselnden Orten mit Texten zum Vaterunser gezeigt. Zu sehen sind sie sowohl in Geschäften als auch an verschiedenen öffentlichen Plätzen in Mindelheim. (jsto)