Natur im Unterallgäu Bissige Kerle auf dem Vormarsch

Biber breiten sich immer mehr im Allgäu aus. Zuletzt wurden in der Region Schäden in Höhe von 22000 Euro gemeldet. Warum die Tiere im Winter besonders viele Bäume fällen. Von Anja Worschech

Wer zur Zeit an Allgäuer Flüssen und Seen spazieren geht, wird angesichts zahlreicher angespitzter Baumstümpfe das Gefühl nicht los: Hier es wimmelt nur so vor Bibern. Doch das Gefühl täuscht. Zwar sei die Biberpopulation in den vergangenen Jahren gewachsen, sagt Gerhard Schwab, Biberbeauftragter für Südbayern und das Allgäu. Doch die Gesamtsumme der Schäden halte sich relativ konstant. Die vermehrten Biberspuren am Wegesrand hängen auch mit der Jahreszeit zusammen. Denn im Winter stand bei den scheuen Nagern vor allem Rinde auf dem Speiseplan. Und da Biber schlecht klettern können, fällen sie gerne mal den ganzen Baum, um an ihre bevorzugte Nahrung zu kommen. „Daher summieren sich in der Landschaft natürlich die gefällten und angenagten Bäume von den letzten Wintermonaten“, sagt Schwab.

Der Biber steht in Bayern unter Naturschutz. Im Freistaat leben schätzungsweise 20000 Biber in 5500 Revieren. „Solange Lebensräume und Gewässer da sind, wird sich der Biber vermehren und ausbreiten – auch im Allgäu“, prognostiziert Schwab.

Mancherorts wird der Biber zum Sicherheitsrisiko

In rund 70 Prozent der Biberreviere funktioniere die Nachbarschaft zwischen Nager und Mensch nahezu problemlos, erläutert Schwab. Doch es gibt Ausnahmen. Wie beispielsweise in der Oberallgäuer Gemeinde Fischen. Die Tourismus-Gemeinde an der Iller verzeichnet jährlich Schäden in Höhe von 10 000 Euro durch die Nager. „Das ist völlig unerträglich“, sagt Bürgermeister Edgar Rölz. Seit drei Jahren schon setzt sich die Gemeinde mit den Wildtieren auseinander. Die Biber errichten dort immer wieder Dämme und graben meterlange Tunnel und Löcher. In niederschlagsreichen Monaten staut sich Wasser auf den Wiesen. Die Landwirte beklagen deshalb jedes Jahr Ernteausfälle, zudem steigt die Hochwassergefahr. Als Sicherheitsrisiko sieht Rölz die 80 Zentimeter tiefen Löcher, die der Biber regelmäßig auf Spielplätzen buddelt. „Wer weiß, was passiert, wenn da ein Kind reinfällt“, sagt der Rathauschef. Der Ärger über die Nager ist inzwischen groß. Rölz fordert daher, den Bestand auf ein „erträgliches Maß“ zu reduzieren. Doch bis Oktober haben die Tiere noch Schonfrist – wegen des Nachwuchses. Erst dann können die Nagetiere in Absprache mit dem Landratsamt und auch nur in genehmigten Härtefällen gefangen und getötet werden.

Für Schäden in der Land- und Forstwirtschaft springt der bayerische Biberfonds ein. Jährlich stehen 450 000 Euro für Fraßschäden und überschwemmte Äcker zur Verfügung. Damit können aber nur 74 Prozent der Schäden ausgeglichen werden. Betroffene kritisieren diese Entschädigung für angenagte Bäume als „lächerlich“. Im Allgäu lag die Gesamtsumme der gemeldeten Schäden 2016 laut Regierung von Schwaben bei 22000 Euro. Im Regierungsbezirk fallen die Biberschäden pro Jahr relativ konstant mit 80000 bis 100000 Euro ins Gewicht. Biberbeauftragter Gerhard Schwab setzt auf ein Leben mit dem Biber. Das gelinge durch einfache Präventionsmaßnahmen. So könnten etwa einzelne Bäume in Ufernähe mit Draht eingezäunt werden. Beim Anbau von Feldfrüchten empfiehlt er, mindestens 20 Meter Abstand zum nächsten Gewässer zu halten. Denn der Biber ist ein äußerst fußfauler Genosse. „Nichts desto trotz gibt es Fälle, da muss ein Biber weg“, räumt auch Schwab ein.