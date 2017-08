2017-08-31 19:58:00.0

Schüleraustausch Bonjour la France!

Milena Hölzle aus Stockheim verbringt sechs Monate in Frankreich. Worauf sie sich dabei freut und warum sie die Reise schon vor Jahren beschlossen hat. Von Jens Reitlinger

Klamotten, ein paar Bücher, das neue Laptop und natürlich ihre Geige: Die 14-jährige Milena Hölzle aus Stockheim packt ihre Sachen. In ein paar Tagen geht die Reise los. Ihr Ziel ist die Gemeinde Éloyes im Nordwesten Frankreichs. „Das liegt etwa 90 Kilometer südlich von Nancy“, sagt die Schülerin. Ab Anfang September wird sie dort sechs Monate verbringen, im Nachbarort zur Schule gehen und das Land und seine Bewohner näher kennenlernen.

Möglich macht ihr das der Schüleraustausch des deutsch-französischen Voltaire-Programms. Eine Besonderheit dieses individuellen Austauschmodells sind die Zweierteams, die aus den deutschen und französischen Schülerinnen und Schülern der achten bis zehnten Jahrgangsstufen gebildet werden. Zuerst verbringen die französischen Jugendlichen ein halbes Jahr bei ihren Gastfamilien in Deutschland und nehmen ihre Tauschpartner anschließend mit zu sich nach Hause. Dadurch bleiben die Kosten auf beiden Seiten gering und die Teilnehmer haben ein ganzes Jahr lang Zeit, sich gegenseitig und das Land des anderen kennenzulernen.

So nahm Milena im März dieses Jahres ihre Tauschpartnerin Annaëlle in Empfang, die mit ihr in die neunte Klasse des Marien-Gymnasiums in Kaufbeuren gegangen ist. Anfang September wären die beiden gemeinsam nach Frankreich aufgebrochen. „Ihr hat es hier an sich gut gefallen, aber leider hatte sie sehr arges Heimweh und ist schon früher gefahren“, sagt Milena, die sich gut mit ihrer Tandempartnerin verstanden hat. Auf das baldige Wiedersehen freut sie sich schon. Generell blickt sie ihrer Zeit in Éloyes mit Vorfreude entgegen. „In der Schule lerne ich seit zwei Jahren Französisch und bin gespannt, wie gut ich damit zurechtkomme“, sagt die 14-Jährige, die sich auch die Selbstverantwortung während der kommenden Monate freut. Zur Not habe sie auch keine Hemmungen, sich mit Händen und Füßen verständlich zu machen.

Denn in Fremdsprachen zu kommunizieren ist nichts Ungewöhnliches für die junge Stockheimerin. Mit ihren Eltern und Geschwistern spricht sie gerne Esperanto, eine weltweit verbreitete Sprache, die der internationalen Völkerverständigung dient. Vor zwei Jahren fand der jährliche Esperanto-Weltkongress in Lille statt, zu dem auch Familie Hölzle anreiste. Bereits dort gewann Milena ihrer eigenen Aussage nach den Eindruck, dass Kommunikation immer irgendwie gelingt. „Mit dem nötigen Selbstvertrauen geht das schon“, findet die Schülerin.

Doch auch eine andere Herausforderung erwartet sie während des Schüleraustauschs. Zwar nimmt sie am französischen Schulunterricht teil, verpasst aber wegen des unterschiedlichen Lehrplans das, was ihre Jahrgangsstufe zeitgleich in Deutschland lernt. „Das muss ich parallel in Frankreich in Eigenregie mitlernen“, sagt Milena. Dabei baut sie ganz auf ihre schnelle Auffassungsgabe. Bereits im Kindesalter eignete sie sich sehr schnell das an, was ihr ihre älteren Geschwister in der Schule gelernt hatten. Lesen und Schreiben konnte sie daher bereits als Kindergartenkind und wurde direkt in die zweite Klasse eingeschult.

Auch sonst hat sie sich einiges bis Februar vorgenommen. Über ihre Erlebnisse möchte sie einen Blog schreiben, und auch ihre Geige möchte sie nicht vernachlässigen. „Ausflüge in verschiedene Städte und Regionen Frankreichs sind natürlich auch fest eingeplant“, fügt Milena noch hinzu. Von tollen Erlebnissen hat ihr vor einigen Jahren bereits ihre Schwester Lioba erzählt, die selbst über das Voltaire-Programm ein halbes Jahr in Frankreich verbracht hat. Schon damals habe sie sich dazu entschlossen, später selbst einmal beim Schüleraustausch mitzumachen. „Lioba war schon immer ein großes Vorbild für mich“, sagt Milena über ihre 18-jährige Schwester.

Milenas Blog ist im Internet unter www.milainternational.blogspot.de zu finden.