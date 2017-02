2017-02-13 13:35:23.0

Unterallgäu Brände in Mindelheim und Fellheim richten Schäden an

Im Unterallgäu sind am Montag gleich zwei Feuer ausgebrochen: In Mindelheim brannte ein landwirtschaftliches Anwesen, in Fellheim ein Wohnhaus.

Im Unterallgäu brachen am Montag zwei Brände aus. Foto: Symbolfoto: Alexander Kaya