2017-03-27 10:54:00.0

Lesen Bücher, die bleiben

Im Magazin der Stadtbücherei findet sich einiges, was nicht mehr ganz aktuell, aber immer noch wichtig ist Von Manuela Frieß

Bunt und druckfrisch: Auf der Leipziger Buchmesse, die gestern zu Ende gegangen ist, haben Bücherfans Tausende Neuheiten anschauen, anfassen und anlesen dürfen. Und die meisten der Besucher sind bestimmt nicht nur mit einem Neuerwerb in der Tasche nach Hause gegangen, obwohl das heimische Bücherregal wahrscheinlich schon aus allen Nähten platzt. Auch in der Mindelheimer Stadtbücherei ist es wichtig, immer aktuell zu sein. Aber wohin mit den alten Büchern? Das verrät Leiterin Inge Haggenmüller.

Wer in die Bücherei kommt, sieht zuerst Hunderte Schmöker und gebundene Heftchen nach Themen sortiert und nach Autorennamen von A bis Z aufgereiht. „Freihandbereich“ heißt der technische Begriff für die Räume einer Bibliothek, der frei für die Besucher zugänglich ist und in dem die Buchliebhaber, Informationssuchenden und Gewohnheitsleser normalerweise ihre Lektüren finden. „Die meisten unserer Nutzer laufen durch die Regale und nehmen die Bücher mit, die sie ansprechen“, schildert Haggenmüller. „Dass wir auch einen elektronischen Katalog haben, den Opac, wissen die meisten. Aber genutzt wird er meist nur von Leuten, die etwas ganz Bestimmtes suchen.“ Das können zum Beispiel die gesammelten Werke des erfolgreichsten deutschen Abenteuerschriftstellers Karl May sein. Der hätte vor einigen Wochen seinen 175. Geburtstag gefeiert und sein Roman Winnetou ist immer noch ein Begriff. Aber wie oft wird er noch gelesen? „Karl May ist kein Renner mehr, aber ein Klassiker, deshalb haben wir die bekanntesten der 74 Bände im normalen Regal, und den Rest im Magazin“, sagt die Büchereichefin.

Autoren mit Mindelheim-Bezug

Das Magazin der Stadtbücherei ist in zwei Räumen im ersten Stock untergebracht und jederzeit für die Mitarbeiter zugänglich. Hier lagert so einiges, das nicht mehr oft nachgefragt wird, aber keinesfalls in Mindelheim fehlen soll, zum Beispiel Bücher der Autoren, die einen Bezug zur Frundsbergstadt haben wie Peter Dörfler, Arthur Maximilian Miller oder Clara Nordström – alles Autoren, die in Mindelheim gelebt haben oder hier begraben sind.

Inge Haggenmüller betont, dass eine Bücherei nicht den öffentlichen Auftrag habe, Schrifttum zu archivieren, wie es im Beamtendeutsch so schön heißt, dafür seien überregionale Bibliotheken zuständig. Aber wenn zum Beispiel ein Schüler komme, der ein Referat über Peter Dörfler machen soll, der könne hier dessen Bücher finden und ausleihen. Insgesamt befinden sich im Raum für die sogenannte schöne Literatur – die Belletristik – 2893 Bände, hinzu kommen im zweiten Raum 3574 Bände an Sachliteratur und knapp 400 Bände an Zeitschriften.

Welche Bände im Magazin zu finden sind, steht aber nicht nur im elektronischen Katalog: Bei vielen Autoren wie Goethe oder der Science-Fiction Serie Perry Rhodan etwa sind einige Bände im Freihandbereich zu finden. Und daneben der Hinweis, dass sich noch mehr davon im Magazin befindet. „Wenn jemand plötzlich für Martin Walser schwärmt und auch die älteren Romane lesen will, dann kann er das, denn es steht alles hier. Aber ein Buch, das in mehreren Jahren nur drei, vier Mal ausgeliehen wurde, nimmt uns Platz im Freihandbereich weg. Deshalb wird es ins Magazin wandern“, erklärt Haggenmüller.

Sortieren ist das tägliche Geschäft

Sie ist mittlerweile seit 30 Jahren in der Stadtbücherei, für sie und ihre drei Kolleginnen gehört das Sortieren und Umräumen zu den alltäglichen Pflichten. Dabei halten sie sich nicht stur an die Statistik und die Zahlen: Es fliegt nichts raus, nur weil es mal zwei Jahre nicht gelesen wurde. Stattdessen wird eher geschaut, was absolut veraltet oder kaputt ist: Kassetten oder Videospiele etwa oder Sachbücher, die sich mit technischen Dingen wie Computerprogrammen beschäftigen. Insgesamt ist die Leiterin der Bücherei froh, dass sie hier keine Platzprobleme haben, wie so manch andere Kollegen in der Region. Deshalb wird auch nicht um jeden Regalmeter gekämpft und mit harten Bandagen entschieden, welcher Autor aus dem Magazin fliegt.

Übrigens: Manche Bücher wandern regelmäßig ins Magazin und unbeschadet wieder raus. So sind erst kürzlich mit den ersten Frühlingsblumen auch die Ostergeschichten wieder herausgekommen!