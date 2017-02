2017-02-14 11:30:00.0

Bad Wörishofen Bürgermeister: Stadtrat hat rechtswidrige Beschlüsse gefasst

Es geht um den Nachtragshaushalt für Bad Wörishofen. Alles begann mit einer umstrittenen Beförderung. Von Markus Heinrich

Bad Wörishofens Stadtrat hat nach Darstellung von Bürgermeister Paul Gruschka (FW) zwei rechtswidrige Beschlüsse gefasst. Es geht um die Sitzungen vom 19. September und vom 27. Oktober des Vorjahres. Beide Male hatte die Ratsmehrheit den von Gruschka eingebrachten Nachtragshaushalt abgelehnt (wir berichteten). Diese Beschlüsse seien rechtswidrig, sagte Gruschka am Montagabend. Die Nachtragshaushaltssatzung war notwendig geworden, da sich der Stellenplan der wegen der Beförderung eines Beamten geändert hatte. Schon an diesem Punkt hatte es Zoff im Rat gegeben. Gruschka hatte sich bei der Beförderung auf einen Stadtratsbeschluss vom 18. Februar 2013 berufen, als er selbst noch nicht im Amt war. Der Beamte, um den es in dem Beschluss ging, wurde von Gruschka zum 1. Januar 2016 befördert. Der Stadtrat fühlte sich in der Folge übergangen.

„Die Rechtsaufsicht sah in dem Stadtratsbeschluss eine ausreichende Grundlage für die Beförderung. Der Landespersonalausschuss meinte, dass die Beförderung eines neuen Stadtratsbeschlusses bedürfe.“ So fasste das Rathaus die Situation zusammen. Der Stadtrat hätte die Beförderung aber per Beschluss rückwirkend zum „heilen“ können. Der Stadtrat lehnte dies ab, beförderte den Beamten aber trotzdem, allerdings erst zum 1. August 2016. In der Folge zahlte der Beamte seine höheren Bezüge wieder an die Stadt zurück. Der Stadt sei also kein Schaden entstanden, so Gruschka. Doch damit war die Sache nicht vorbei.

ANZEIGE

„In der Stadtratssitzung vom 19. September stimmte der Stadtrat der Nachtragshaushaltssatzung wegen der Änderung des Stellenplans nicht zu“, so Gruschka. Der Bürgermeister beanstandete diesen Beschluss als rechtswidrig, da er einen Verstoß gegen den Grundsatz von Treu und Glauben sah. Der Stadtrat verhalte sich widersprüchlich, wenn er jemand befördere und dann dem Nachtragshaushalt nicht zustimme, findet der Bürgermeister. Vor allem Jens Hemberger (CSU), wie Gruschka selbst Rechtsanwalt, hatte dem Bürgermeister damals vehement widersprochen. Die Beförderung sei "nichtig", so Hemberger. Sie sei auch "pflichtwidrig" ausgesprochen worden, denn es gab die notwendige Stelle vorher im Stellenplan nicht. Dass dies im Nachhinein zu heilen sei, bezweifle er, so Hemberger. Er riet damals, die Meinung der Regierung von Schwaben einzuholen. Hembergers schriftliche Kritik ging ebenfalls ans Landratsamt.

Das Landratsamt Unterallgäu hat nun mitgeteilt, dass „die Ablehnung des Nachtragshaushaltes dem Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung widerspricht und hat die Beschlüsse rechtsaufsichtlich beanstandet“, gab der Bürgermeister bekannt. Rückwirkend könne aber kein Nachtragshaushalt mehr erlassen werden. Auch das Landratsamt habe wegen des Beschlusses aus dem Jahr 2013 „Zweifel an der Einhaltung der Grundsätze von Treu und Glauben“, teilte Gruschka mit.