2017-03-10 00:37:21.0

Stadtrat Bürgermeister spricht von Mobbing

Grund dafür sind Fragen aus der SPD Von Markus Heinrich

Eine Liste mit Fragen hat im Stadtrat einen harten verbalen Schlagabtausch zwischen Bürgermeister Paul Gruschka (FW) und Helmut Vater (SPD) ausgelöst. Vater ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Sozialdemokraten und Personalreferent. Gruschka warf Vater vor, sein Antragsrecht zu missbrauchen. Mehr noch: „So was ist schriftlich dokumentiertes Mobbing“, hielt er dem SPD-Mann entgegen.

Vater zweifelt Gruschkas Darstellung der Kosten für die abgeschafften Jahresschlusssitzungen an, der Stadtrat soll nun weitere Auskünfte fordern. Zudem will Vater wissen, welche Firmen Gruschka im vergangenen Jahr besucht hat, wie oft er sich mit den zuständigen Landtagsabgeordneten getroffen hat, an welchen Veranstaltungen von Vereinen, Firmen oder Verbänden er teilgenommen hat, welche Fortbildungsmaßnahmen städtische Angestellte in Sachen Strukturwandel im Tourismus und Haushaltskonsolidierung teilgenommen haben, welche Gespräche über An- oder Umsiedlungen von Gewerbebetrieben geführt wurden und einiges mehr. Über den Stand der Ansiedlungen im Gewerbepark werde er gerne berichten, sagte Gruschka, allerdings nichtöffentlich, da derzeit Grundstücksverhandlungen liefen.

ANZEIGE

Den Großteil von Vaters Forderungen kritisierte Gruschka aber vehement. „Das geht zu weit, das geht Sie nichts an“, sagte er zu den Gesprächen mit Abgeordneten und Firmenvertretern. Weil der Stadtrat Vaters Forderung in weiten Teilen mit Beschlüssen stützt, will Gruschka diese womöglich beanstanden. Die Debatte wurde so hitzig geführt, dass Michaela Bahle-Schmid um „mehr Würde“ bat, und um Antworten des Bürgermeisters. Dies, so Vater, sei nötig, weil die üblichen Rechenschaftsberichte der Jahresschlusssitzung nun ja fehlten. Dass dafür die Bürgerversammlungen da seien, beschied hingegen Gruschka. Fortsetzung folgt.