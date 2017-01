2017-01-27 12:09:00.0

Stadtrat Bürgermeister will Bad Wörishofens Verkehrskonzept kippen

Paul Gruschka schlägt dem Stadtrat vor, die Aufhebung des Konzeptes zu beschließen Von Markus Heinrich

Bad Wörishofens Bürgermeister Paul Gruschka bringt das umstrittene Verkehrskonzept wie angekündigt erneut vor den Stadtrat. Die Pressestelle des Rathauses teilte am Freitag mit, dass das Konzept „Kneippkurort und Radfahrverbot“ in der Stadtratssitzung vom 13. Februar nochmals beraten werde. „Die Reaktionen der Bürgerinnen und Bürger von Bad Wörishofen legen eine erneute Behandlung im Stadtrat nahe“, heißt es in der Begründung. Bekanntlich hatten jüngst mehrere hundert Menschen gegen das Konzept demonstriert.

Gruschka habe seit der Einführung des Verkehrskonzepts „ständig Beschwerden“ erhalten, teilt das Rathaus mit. Die Dringlichkeitsentscheidung des Bürgermeisters, die neue Stoppstelle an der Kreuzung Hochstraße/Oststraße wieder aufzuheben, habe „innerhalb weniger Stunden knappe 5000 Personen auf der Facebookseite der Stadt“ erreicht, teilt das Rathaus weiter mit.

Das Rathaus ging in der Einschätzung der Demonstrantenmenge gestern weit über die Zahl der Polizei hinaus. Während die Inspektion Bad Wörishofen in einer Mitteilung von 500 bis 600 Teilnehmer spracht, schätzt man deren Zahl im Rathaus auf etwa 1000 Personen