2017-01-27 10:43:02.0

Bürgermeister will das Verkehrskonzept kippen

Innenstadt Paul Gruschka legt dem Stadtrat einen Beschlussvorschlag zur Aufhebung des Konzepts mit Fahrradstraßen und zusätzlichen Stoppstellen vor Von Markus Heinrich

Bad Wörishofens Bürgermeister Paul Gruschka (FW) bringt das umstrittene Verkehrskonzept wie angekündigt erneut vor den Stadtrat. Die Pressestelle des Rathauses teilte am Freitag mit, dass das Konzept „Kneippkurort und Radverkehr“ in der Stadtratssitzung am 13. Februar nochmals beraten werde. „Die Reaktionen der Bürgerinnen und Bürger von Bad Wörishofen legen eine erneute Behandlung im Stadtrat nahe“, heißt es in der Begründung. Bekanntlich hatten jüngst mehrere hundert Menschen gegen das Konzept demonstriert. Gruschka wird dem Stadtrat den Beschlussvorschlag unterbreiten, dass das Verkehrskonzept aufgehoben wird.

Gruschka habe seit der Einführung des Verkehrskonzepts „ständig Beschwerden“ erhalten, teilt das Rathaus mit. Die Dringlichkeitsentscheidung des Bürgermeisters, die neue Stoppstelle an der Kreuzung Hochstraße/Oststraße wieder aufzuheben, habe „innerhalb weniger Stunden knappe 5000 Personen auf der Facebookseite der Stadt“ erreicht, teilt das Rathaus weiter mit.

Das Rathaus ging in der Einschätzung der Demonstrantenmenge gestern weit über die Zahl der Polizei hinaus. Während die Inspektion Bad Wörishofen in einer Mitteilung von 500 bis 600 Teilnehmer sprach, schätzt man deren Zahl im Rathaus auf etwa 1000 Personen.

SPD-Fraktionssprecher Stefan Ibel sagte am Freitag in einer ersten Reaktion, eine Rücknahme des Konzepts sei mit den Sozialdemokraten nicht zu machen. „Wir haben das Konzept ja nicht beschlossen, um die Leute zu ärgern“, sagt Ibel. „Wenn wir es zurücknehmen, haben wir halt wieder die Probleme von davor.“

Grünen-Fraktionschefin Doris Hofer sagte auf Nachfrage, man werde die Argumentation des Bürgermeisters abwarten. „Korrekturen und Verbesserungen“ gegenüber sei man aufgeschlossen, signalisierte sie. Darüber spreche man derzeit auch mit Kollegen anderer Fraktionen. Aber an dem Ziel, die Innenstadt „für Radfahrer attraktiver zu machen und den Autoverkehr zu verringern“, werde man festhalten.

Von Gruschkas Vorstoß überrascht zeigte sich gestern Verkehrsreferent Jens Hemberger (CSU). „Ich dachte eigentlich, der Bürgermeister will vorher noch das Gespräch mit den Initiatoren des Konzepts suchen.“

Von den Freien Wählern gab es gestern noch keine Einschätzung der neuen Lage. Fraktionssprecher Wolfgang Hützler sagte, er werde das Thema erst in der Fraktionssitzung besprechen. »Kommentar