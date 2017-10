2017-10-05 00:34:59.0

Bummeln und shoppen

Herbstkrämermarkt in Türkheim mit Budenzauber

Zu einem entspannten Bummel laden rund 100 Fieranten beim Türkheimer Herbstkrämermarkt am Sonntag, 8. Oktober, und Montag, 9. Oktober, ein. Die Marktbuden werden in der Maximilian-Philipp-Straße, Wörishofer Straße und Grabenstraße aufgebaut und sorgen für Budenzauber.

Der herbstliche Markt erfreut sich seit vielen Jahren großer Beliebtheit und bietet neben einem klassischen Markt-Angebot auch zahlreiche Attraktionen. Das Bayerische Rote Kreuz verkauft Lose und am Kinderkarussell, Wurfbude und „Crazy Jump“ kommen Klein und Groß auf ihre Kosten. Für das leibliche Wohl wird an mehreren Imbissständen gesorgt. Am Marktsonntag ist auch das Heimatmuseum geöffnet. (mz)