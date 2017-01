2017-01-21 00:30:15.0

AfD II Bundestag im Blick

Christoph Maier hat neue Ziele

Vor Kurzem noch OB-Kandidat, nun Bewerber für den Bundestag: Die Alternative für Deutschland (AfD) hat in Bad Wörishofen den 32-jährigen Rechtsanwalt Christoph Maier mit 10:1 Stimmen als Direktkandidaten für die Bundestagswahl nominiert. Maier tritt im Wahlkreis 257 an. Der Breitenbrunner hatte sich im Oktober um das Oberbürgermeisteramt in Memmingen beworben und 10,4 Prozent der Stimmen erhalten.

Bei der Nominierungsversammlung im Gasthof Rössle sagte Maier über sich, er sei kein Provokateur, sondern Pragmatiker und Rationalist. Der Oberleutnant der Reserve machte erste politische Gehversuche mit 14 Jahren in der Jungen Union, vier Jahre lang. Mitglied der CSU war er nie. Maier ist ledig und kinderlos. Er geht gern Fischen, Jagen oder Laufen. Seine Schwerpunkte setzt Maier im Bereich der Inneren Sicherheit, der Justiz sowie der Verteidigungspolitik. Er setzt sich dafür ein, dass die Wehrpflicht wieder eingeführt wird, für die Euro-Rettung, das „Zuwanderungsproblem“ (Maier), für Versorgungssicherheit in der Energiewende, außerdem für eine „starke Polizei“, die mehr Rückhalt brauche.

ANZEIGE

Eine Obergrenze für Flüchtlinge reicht ihm nicht. Es müsse Grenzkontrollen geben, jeder Einwanderer müsse erfasst werden. „Wirklich Schutzbedürftige“ sollten aber weiterhin Asyl bekommen. (m.he)