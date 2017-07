2017-07-21 00:35:28.0

Sommer Buntes Programm in Kirchheim

Das Juze hat für die Ferien allerhand vorbereitet – hier ist die Übersicht

Das Sommerferienprogramm des Juze in Kirchheim bietet wieder für alle ein abwechslungsreiches Angebot an Aktivitäten.

Am Donnerstag, 3. August, von 9 bis 18.45 Uhr geht es für Kinder ab zehn Jahren nach Augsburg auf eine Shopping Tour.

Am Freitag, 4. August, wird am Mindelheimer Kletterturm geklettert, von 9.30 bis 12.30 Uhr; für alle ab neun Jahren.

Pferde und Ponys stehen im Mittelpunkt am Samstag, 5. August, von 13.30 bis 18.30 Uhr, dort geht es für Kinder ab neun Jahren nach Unterberghöfen.

Den Bauernhof mit allen Sinnen erleben, können Kinder von sechs bis zehn Jahren am Dienstag, 8. August, von 14.30 bis 19 Uhr.

Am Donnerstag, 10. August, stellen Kinder ab neun Blechdeko in der Spenglerei Lemke her. Der Kurs geht von 14.30 bis 17 Uhr.

Kindertöpfern für alle ab sechs Jahren, steht am Mittwoch, 16. August, von 9 bis 11.30 Uhr auf dem Programm.

Wraps gibt es am Dienstag, 22. August, von 15 bis 17 Uhr für alle ab neun Jahren im Juze.

Ins Deutsche Museum nach München geht es für Kinder ab 9 Jahren am Donnerstag, 24. August, von 7.30 bis 17.30 Uhr.

Am Dienstag, 29. August, geht es mit dem Jäger auf Spurensuche in den Wald, für Kinder ab acht, von 15 bis 19 Uhr.

Ab ins Kino heißt es am Mittwoch, 30. August, von 9 bis 12.30 Uhr. „Ich einfach unverbesserlich 3“ wird für Kinder ab acht Jahren gezeigt.

Einen Ausflug in die Falknerei gibt es am Donnerstag, 31. August, von 8 bis 16.30 Uhr. Das Angebot ist für Kinder ab neun.

Zur Feuerwehr geht es am Samstag, 2. September, für Kinder ab sechs von 10 bis 12 Uhr.

Im Juze werden am Montag, 4. September, VR-Brillen gebastelt, das Angebot ist für alle Kinder ab neun Jahren.

Am Donnerstag, 7. September, geht die Fahrt nach Dasing in die Westernstadt. Für Kinder ab neun, von 8 bis 16.30 Uhr. (fman)

gibt es bei der Anmeldung: Diese ist am heutigen Freitag, 21. Juli, von 14 bis 18 Uhr im Kirchheimer Juze sowie am Freitag, 28. Juli, von 16 bis 18 Uhr bei Anette Bledau-Wille, Lug ins Land 17 in Kirchheim, möglich.