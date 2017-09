2017-09-27 00:31:38.0

Musik Chance für Nachwuchstalente

Der „Jugend-Musik-Förderpreis Allgäu/Schwaben“ kommt nach Bad Wörishofen. Die Bewerbungsfrist läuft schon

Der „Jugend-Musik-Förderpreis Allgäu/Schwaben“ kommt nach Bad Wörishofen. Ab sofort können sich wieder Nachwuchstalente aus den Bereichen klassische Musik über Volksmusik bis Pop online bewerben, bis spätestens zum 31. Dezember. Zugelassen sind 14- bis 21-jährige Instrumentalistinnen und Instrumentalisten (ohne Einschränkung des Instruments) sowie Sängerinnen und Sänger (kein Poetry Slam), die in zwei Altersgruppen eingeteilt werden. Die Teilnehmer für das Finale im März 2018 werden anhand des eingesandten Materials nominiert.

Am 3. und 4. März 2018 vergeben die Rotary Clubs Memmingen-Allgäuer Tor und Bad Wörishofen den „Jugend-Musik-Förderpreis“ an besondere musikalische Talente aus dem gesamten Allgäu und dem Regierungsbezirk Schwaben. Dieses Mal findet die mit Preis- und Fördergeldern in einer Höhe von bis zu 6000 Euro dotierte Veranstaltung in der Irmgard-Seefried-Sing- und Musikschule in Bad Wörishofen statt. Einmal mehr haben es sich die Veranstalter zum Ziel gesetzt, junge Solisten und Ensembles (mit bis zu maximal fünf Mitgliedern) zu fördern und auf ihrem Weg zu einer möglichen musikalischen Ausbildung unterstützend zu begleiten.

Neben der Förderung talentierter junger Menschen geht es beim Förderpreis um die Begegnung musik-begeisterter Jugendlicher, um die Bewältigung einer besonderen künstlerischen Herausforderung und um den sozialen Aspekt einer eventuell erforderlichen finanziellen Hilfe. Zudem sollen den Preisträgern, wie in den vergangenen Jahren auch, neben den offiziellen Preisträgerkonzerten weitere Auftrittsmöglichkeiten vermittelt werden. Neben dem musikalischen Vortrag stellen sich die Bewerber den Juroren in einem persönlichen Gespräch vor, bei dem die individuelle Musikpassion, Wünsche und Ziele erörtert werden.

Ausführliche Informationen und die Anmeldeunterlagen sind unter www.jugendmusikfoerderpreis.de abrufbar. (mz)