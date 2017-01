2017-01-30 00:33:08.0

Technikerschule Chance für junge Leute

Fortbilden neben der normalen Arbeit – das geht

Im Unterallgäu gibt es herausragende Firmen im Maschinenbau. Einige spielen weltweit sogar in der obersten Liga mit. Neben den Grob-Werken in Mindelheim gehören Berger in Ottobeuren und Memmingen oder Magnet Schulz aus Memmingen in diese Kategorie der Spitzen-Arbeitgeber. Sie alle haben Bedarf an bestens ausgebildeten jungen Leuten. Und hier kommt die neue Technikerschule in Mindelheim ins Spiel.

2014 wurde die Schule in Betrieb genommen. Der Unternehmer Burkhart Grob hatte mit einer Zwei-Millionen-Euro-Spende den Landkreis Unterallgäu und den Freistaat Bayern so weit gebracht, die Schule zu gründen. Aufgrund der anhaltend guten Konjunktur ist die Nachfrage nach Technikern derzeit weiterhin sehr hoch, teilt Schulleiter Peter Fischer mit. Wer die Chance zum beruflichen Aufstieg nach einer Erstausbildung in der Metallbranche nutzen möchte, dem bietet sich in Mindelheim eine besondere Möglichkeit: In der Technikerschule finden Schüler beste Voraussetzungen. Die Schule ist modernst ausgestattet. Fertigungs-, Steuerungs-, und Konstruktionstechnik werden an aktuellen Anlagen und neuesten Programmen vermittelt. Wer diese Schule gemeistert hat, hat keine großen Schwierigkeiten, einen attraktiven Arbeitsplatz in der Region zu finden. Neben der zweijährigen Vollzeitausbildung wird seit diesem Schuljahr eine auf drei Jahre konzipierte berufsbegleitende Teilzeitausbildung angeboten. Dabei werden die Schüler an zwei Wochentagen sowie an einem Abend beschult und gehen an drei Wochentagen ihrer gewohnten Arbeit nach. Die Vorteile der Teilzeitausbildung sind: Die jungen Leute können weiter ihr Geld verdienen und bilden sich zugleich fort. Als Eingangsvoraussetzung ist nur ein halbes Jahr Praxis erforderlich.

ANZEIGE

Bewerbungsschluss für das neue Schuljahr ist der 31. März. Ein Infoabend findet am Donnerstag, 16. Februar, 19 Uhr, statt. (mz)