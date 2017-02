2017-02-27 10:38:00.0

Polizei Charlotte Bachem aus Bad Wörishofen wird vermisst

Suche mit Hubschrauber und Hunden bislang erfolglos.

Seit Sonntagabend, 26. Februar, wird in Bad Wörishofen die 74-jährige Charlotte Bachem vermisst. Sie leidet an Demenz und wurde zuletzt tags zuvor gesehen, teilt die Polizei mit. Am Sonntagabend informierte eine Bekannte der Frau dann die Polizei. Die Vermisste kenne sich trotz ihrer Demenz im Gemeindebereich Bad Wörishofen aus. Sie ist noch rüstig und „gut zu Fuß“, wie die Polizei sagt. Daher könne nicht ausgeschlossen werden, dass sie den ihr gut bekannten Bereich verlassen hat.

Die Polizei Bad Wörishofen begann unmittelbar nach der Vermisstenmeldung mit der Suche nach der Frau. Hierzu wurde sie von der Wörishofer Feuerwehr, einem Polizeihubschrauber und zwei Personensuchhunden der Polizei unterstützt. „Leider brachten die Suchmaßnahmen bislang keinen weiteren Ansatz“, teilte die Polizei am Montag mit. Deshalb läuft nun die Öffentlichkeitssuche. „Wer hat Frau Bachem gesehen oder wer kennt ihre bevorzugten Aufenthaltsorte?" Die Polizei bittet um Antworten auf diese Fragen unter der Telefonnummer 08247/9680-0. Im Eilfall könne auch Notrufnummer 110 genutzt werden. Die Vermisste ist etwa 1,50 Meter groß, hat weiße Haare und war vermutlich mit einem roten Mantel bekleidet.