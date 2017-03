2017-03-14 18:13:00.0

Autobahndirektion Kempten unter neuer Leitung Chefwechsel in schwieriger Zeit

Gernot Rodehack übergibt Leitung der Kemptener Dienststelle an Olaf Weller. Neue Bundesbehörde sorgt für Unruhe Von Markus Raffler

Ab 2021 soll sie für alle Autobahnprojekte der Republik verantwortlich sein – ihre Schatten wirft die „Infrastrukturgesellschaft Verkehr“ aber schon jetzt voraus: Beim offiziellen Führungswechsel in der Autobahndirektion Südbayern, Dienststelle Kempten, wurde mehrfach deutlich, dass die geplante Superbehörde den 200 Mitarbeitern in Kempten schon jetzt große Sorgen bereitet. Denn noch steht nicht fest, in welcher Form die Dienststelle nach 2020 fortbestehen wird.

Über 100 Vertreter von Behörden, aus Politik und Wirtschaft verfolgten gestern in der Kemptener Residenz den Stabwechsel zweier Wahl-Allgäuer: Gernot Rodehack aus Ottobeuren, der Ende 2016 zur Obersten Baubehörde nach München wechselte, wurde offiziell verabschiedet – und Nachfolger Olaf Weller (er wohnt mit Ehefrau und zwei Kindern in Buchloe) feierlich in sein neues Amt eingeführt.

ANZEIGE

Souverän und kompetent

„Sie haben ihre Aufgabe souverän und kompetent erfüllt“, lobte Karl Wiebel von Bayerns Oberster Baubehörde den bisherigen Amtsleiter, der nach den schnellen Wechseln seiner Vorgänger mit seiner siebenjährigen Amtszeit wieder für Kontinuität sorgte. Wolfgang Wüst, Präsident der Autobahndirektion Südbayern, hob zudem „Engagement, fachliche Qualitäten und den menschlichen Umgang“ Rodehacks hervor. Wüst und Wiebel waren überzeugt, dass Nachfolger Weller beste Voraussetzungen für die neue Aufgabe mitbringe. Der 44-jährige Bauingenieur war bereits beim Staatlichen Bauamt Kempten beschäftigt und arbeitete zuletzt als Referent in der bayerischen Staatskanzlei, wo er nicht nur für Verkehrsthemen, sondern auch den Flüchtlingsstrom und den Amoklauf in München zuständig war.

Millionenschwere Großprojekte

Die Dienststelle habe auch nach dem Lückenschluss von A7 und A96 durch Ausbau-, Sanierungs- und Instandhaltungsprojekte viel zu tun, verwies Wiebel auf vergrößerte Zuständigkeiten (die A96 bis München) und den geplanten Rekordetat 2017 (über 76 Millionen Euro). Im Allgäu zählt etwa der sechsstreifige Ausbau der A7 (Memmingen- Hittistetten) zu den großen Projekten.

Nicht nur Personalratsvorsitzender Rainer Bernick, auch der neue Amtsleiter sprachen deutlich an, dass die geplante Bundesbehörde die Mitarbeiter verunsichere. Nur eine verbindliche Perspektive über 2020 hinaus halte die Beschäftigten und biete Planungssicherheit.

„Wir werden alles dafür tun, die Arbeitsplätze zu behalten“, betonte Wiebel. Wobei sich viele Aufgaben der Dienststelle ohnehin nicht verlegen ließen – egal ob Schneeräumung oder Straßenbau, beides müsse vor Ort geschehen.