2017-02-25 14:03:00.0

Bad Wörishofen Christiane-Maria Rapp gibt ihren Stadtratssitz ab

Sprecherin der CSU-Fraktion in Bad Wörishofen nennt ihre Beweggründe und kritisiert den Bürgermeister Von Markus Heinrich

Die CSU-Fraktion im Stadtrat von Bad Wörishofen verliert ihre Vorsitzende. Christiane-Maria Rapp legt ihr Mandat nieder. Das teilte sie am Freitag mit. „Die Fortsetzung meines Stadtratsmandates ist für mich, meine Familie und meinen Beruf nicht mehr zumutbar“, so Rapp, die sich 2014 noch um das Bürgermeisteramt beworben hatte. „Seit Beginn der Legislaturperiode 2014, besonders aber in den letzten zwei Jahren, hat sich die Situation im Stadtrat so entwickelt, dass ein sachbezogenes Arbeiten nicht mehr möglich ist.“ Rapp kritisiert auch den Bürgermeister. „Die Tatsache, dass der Erste Bürgermeister Paul Gruschka den gesamten ehrenamtlichen Stadtrat bei der Staatsanwaltschaft angezeigt hat, ist bundesweit einmalig“, so Rapp.

„Aus zahlreichen anderen Punkten seien hier nur noch die völlig haltlosen Anschuldigungen gegenüber den Stadträten in Bezug auf das ‚Hacken der Facebook-Seite von Bürgermeister Gruschka‘ genannt.“ Das war aber noch nicht der ausschlaggebende Punkt für den Rücktritt. „Für mich persönlich kam das Fass zum Überlaufen, als Stadtrat Ibel und ich in beleidigender Form mit einem Plakat am 18. Februar während der Demonstration und vor dem Rathaus angegriffen wurden“, so Rapp. „Daneben stand der Erste Bürgermeister Paul Gruschka ohne einzugreifen.“ Das fragliche Plakat war bei der zweiten Demonstration gegen das Verkehrskonzept zu sehen.

Die CSU-Ortsvorsitzende Michaela Bahle-Schmid hat von Rapps Rückzugsplänen nach eigenen Worten am Donnerstagabend erfahren. Wer künftig die Fraktion führen wird, könne sie noch nicht sagen. Wenn Rapp den Stadtrat verlässt, muss ein Nachfolger gefunden werden. Nach dem Wahlergebnis von 2014 wäre Hotelier Christian Förch der erste Nachrücker, vor Günther Huber und Karin Pohl. Zunächst aber muss der Stadtrat Rapps Rücktritt annehmen. Dies ist frühestens in der Sitzung am 8. März möglich. Ein Rücktritt aus persönlichen Gründen ist mittlerweile möglich, in Bad Wörishofen hat der Stadtrat erst vor Kurzem den Rückzug von Jochen Reisberger (FW) genehmigt. Für ihn rückte Oliver Schromm in die Ratsrunde.

Bahle-Schmid sagt, insgesamt sei das Verhältnis zwischen Stadtrat und Bürgermeister „sehr schwierig“ geworden. Auch die Art und Weise der öffentlichen Debatte gefällt ihr nicht. „Die Sache tritt immer mehr in den Hintergrund, die persönlichen Anschuldigungen gewinnen die Oberhand“, kritisiert Bahle-Schmid. „Sehr schade“ sei es, dass Bürgermeister Gruschka ihrer Ansicht nach „da nicht mäßigend eingreift“. Gruschka habe zudem bei der Demo „einseitig Partei ergriffen“. Alle Ratsmitglieder seien ehrenamtlich tätig. Wenn dieses Amt aber in „Rückgriffe auf die Existenz“ münde, werde „es prekär“.

Bürgermeister Gruschka weist derartige Kritik zurück. Seiner Ansicht nach hätte er gar nicht in die Demo eingreifen dürfen. „Gehandelt haben ja andere“, sagt Gruschka. Er habe auch nicht dem Stadtrat die Schuld an den Problemen mit seinem Facebook-Konto gegeben, zudem den Rat nicht angezeigt, wie behauptet werde. Es habe sich um die Bitte um eine strafrechtliche Überprüfung gehandelt. „Hier wird mit Interpretationen gearbeitet“, kritisiert Gruschka. Von Rapps Kritik habe er zunächst gar keine Kenntnis gehabt. Er habe nur eine kurze Nachricht mit der Erklärung des Rückzugs erhalten und die Bitte um einen entsprechenden Stadtratsbeschluss.