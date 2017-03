2017-03-10 00:37:18.0

Stadtrat Christiane-Maria Rapp mahnt Rückkehr zur Sachlichkeit an

Nachfolger Christian Förch als neues Mitglied vereidigt

Mit einem Appell für Sachlichkeit hat sich CSU-Fraktionssprecherin Christiane-Maria Rapp aus dem Stadtrat verabschiedet. Sie hatte einige Tage zuvor ihr Mandat niedergelegt und dabei nicht mit Kritik an Bürgermeister Paul Gruschka (FW) gespart. Nun musste der Stadtrat Rapps Gesuch annehmen. Er tat dies einstimmig. Gruschka dankte seiner einstigen Mitbewerberin um das Bürgermeisteramt per Handschlag „für die Arbeit im Stadtrat“ und wünschte Rapp alles Gute. Rapp ihrerseits hatte einen Blumenstrauß mitgebracht. „Der Anstand gebietet es, dass ich mich für die Zusammenarbeit bedanke“, sagte sie und überreichte Gruschka das Präsent.

Zuvor hatte sie gesagt, die „meisten Wörishofer Bürger sind die Diskussionen und Anschuldigungen innerhalb und außerhalb des Rathauses leid“. Diese Bürger wünschten sich „vom ehrenamtlichen Stadtrat ein sachorientiertes Miteinander, Mitentscheiden und konstruktives Handeln für die Kneippstadt.“ Von Gruschka würden diese Bürger „zu Recht sachorientierte Führung, das Sicherstellen eines kommunalen Miteinanders und Entscheidungen“ erwarten. Gruschka dankte sie „für das wertschätzende Miteinander und die vielen Erst-Erlebnisse“. Rapp gehörte dem Rat bereits einmal für eine Amtsperiode an, insgesamt also neun Jahre. Rapp hatte vor dieser Sitzung unter anderem mitgeteilt, das Verhalten des Bürgermeitsters bei der zweiten Demo gegen das Verkehrskonzept habe das „Fass zum Überlaufen“ gebracht. Es ging um ein dort gezeigtes Plakat, von dem sich Rapp beleidigt fühlte. „Daneben stand der Erste Bürgermeister Paul Gruschka ohne einzugreifen“, kritisierte Rapp.

Nachfolger an der Fraktionsspitze ist Zweiter Bürgermeister Stefan Welzel, der beide Ämter künftig in Personalunion ausübt. Den frei werdenden Platz im Rat nimmt Hotelier Christian Förch ein, der am Montagabend von Gruschka vereidigt wurde. Welzel dankte Rapp, diese habe viele Dinge vorangebracht.

Zu Förch sagte er, es sei gut, dass es weiterhin „aufrechte Mitbürger“ gebe, welche sich engagieren wollen. Welzels Stellvertreterin in der Fraktion, Michaela Bahle-Schmid, bedankte sich ebenfalls bei Rapp und sagte, man dürfe nun keinesfalls den Kopf in den Sand stecken, sondern müsste „weiter machen zum Wohle Bad Wörishofens“. Die Ratsmehrheit verabschiedete Rapp mit Applaus. (m.he) »Kommentar