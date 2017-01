2017-01-19 00:33:52.0

Landwirtschaft Clevere Vermarkter

Im Milchhäusle der Familie Mayer gibt es kein Personal, nur Vertrauen

Als Landwirt muss man mitunter erfinderisch sein, um in einem schwierigen Markt weiter ein Auskommen zu haben. So wie die Familie Mayer. Mit dem „Milchhäusle“ hat sie einen Volltreffer gelandet. Auf Vertrauensbasis bringen die Mayers dort die Produkte ihres Hofes direkt an Mann und Frau. Das funktioniert prinzipiell genauso wie auf den bekannten Blumenfeldern. Nur dass die Kunden bei den Mayers Milch, Käse und sogar Fleisch und Wurst kaufen können.

Die Idee dazu hatte Michaela Mayer bereits vor rund sechs Jahren. Doch da war zunächst die Laufstallerweiterung für die Kühe wichtiger. Doch nun haben sich die Mayers ihren Traum verwirklicht. Der erste kleine Milchladen samt Zapfstelle ging nach Investitionen von etwa 80000 Euro in Betrieb. Die Lage des Hofes scheint dafür ideal. Direkt an der Staatsstraße 2015 zwischen Bad Wörishofen und Schlingen gelegen, fahren dort rund 8000 Fahrzeuge pro Tag vorbei, berichten die Mayers. Das Milchhäusle ist direkt anfahrbar, der Hof und die rund 80 Fleckviehkühe sowie die rund 80 Stück Jungvieh werden nicht tangiert und genießen die Ruhe im Stall. Bei den Mayers helfen alle zusammen: die drei Kinder von Michaela und Rainer Mayer, Anna-Lena (10), Franziska (7) und Maximilian (5 Jahre alt) ebenso wie Opa Hans und Oma Vevi. Sie bestücken das Milchhäusle täglich mit frischer Milch, mit verpacktem Käse, mit Fleisch und Wurst. Eine Selbstbedienungskasse steht bereit. Das Vertrauen der Familie Mayer in die Kunden wurde bisher nicht enttäuscht. (sid)