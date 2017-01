2017-01-14 00:32:17.0

Musical Da bebte das Kurtheater

„Ab in den Süden“ ist eine Reise in die eigene Vergangenheit

Wenn das altehrwürdige Kneippstädter Kurtheater einmal in den Grundfesten erzittert und fast zum Tollhaus wird, dann muss schon etwas Besonderes geschehen sein. Passiert ist dies bei der Schlager-Komödie „Ab in den Süden“ mit der Truppe des bekannten Musical-Darstellers Espen Nowacki, obwohl der diesmal selbst gar nicht dabei war. Dennoch machte das Publikum bei der Show begeistert mit, klatschte bei den meisten Liedern stehend freudig mit und viele konnten die dargebotenen Schlager aus 60 Jahren Musikgeschichte auch gleich selbst mitsingen.

In Zeiten, in denen Schlager der früheren Jahre ja gern als altbacken und als nicht mehr „in“ abgetan werden, ist es zweifellos mutig, eine Show mit etwa 40 Liedern wie „Marina“, „Er steht im Tor“, „Schöner fremder Mann“ oder „Ich will ´nen Cowboy als Mann“, um nur einige zu nennen, auf die Bühne zu stellen. Wenn dies aber, wie hier, in eine witzige und turbulente Show verpackt ist, verfehlt dies die Wirkung auf das ohnehin positiv gestimmte Publikum des entsprechenden Alters nicht. Die Nowacki-Truppe ließ dazu drei sehr unterschiedliche Paare in den Urlaub nach Italien reisen, wobei sich überraschende Begegnungen und amouröse Verwicklungen ergaben, die musikalisch mit den Schlagern dargeboten wurden. Dabei schaffte es die Inszenierung, mit amüsanten Zwischentexten und lustigen Darbietungen die Lieder so zu verbinden, dass ständig viel Turbulenz auf der Bühne und Stimmung im Publikum verbreitet wurde.

ANZEIGE

Getragen wurde das Ganze jedoch von den ausgezeichneten Stimmen aller sechs in vielen Musicals erprobten Sänger. Sven Prüwer vertrat Espen Nowacki hervorragend als ulkiger Mathelehrer, der sich durchaus noch den Blick für das Schöne im Leben bewahrt hat. Glanzlicht und Publikumsliebling war aber seine korpulente Frau „Resi“. Jeanne-Marie Nagl spielte diese als absolut „verrücktes Huhn“ und scheute sich dabei nicht, dies auch mit krächzender Stimme zu zelebrieren. Ihr waren die meisten Lacherfolge beschieden.

Thorin Kuhn dagegen war als „Johnny“ der sportliche Schmeichler, Playboy und Schwerenöter, der sogar „Resi“ den Hof machte. Als seine Freundin „Anita“ hatte es Dalma Viczina da nicht leicht, die Beziehung aufrecht zu erhalten. Als jüngstes Paar „Torben und Marina“ glänzten Dominic Niedenzu und Eva Kuperion. (heb)