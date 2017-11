2017-11-08 15:00:00.0

Schule „Da geht noch was“

Zehntklässler spekulieren mit Wertpapieren. Die goldenen Regeln für das Taktieren mit den Kursen haben sie bereits verinnerlicht. Von Jens Reitlinger

Zwar mit fiktivem Kapital aber dennoch unter Realbedingungen erforschen derzeit zahlreiche Schüler im Rahmen des „Planspiel Börse“ das Auf und Ab an den Märkten. Auch am Joseph-Bernhart Gymnasium in Türkheim wird spekuliert. Insgesamt 20 Gruppen aus der achten, neunten und zehnten Jahrgangsstufe beteiligen sich aktiv an dem europaweit von den Sparkassen organisierten Lernspiel. Die große Kapitalvermehrung ist bisher noch ausgeblieben – an Wissen und Erfahrung haben jedoch jetzt schon alle etwas hinzuverdient.

Wer einer Gruppe von Zehntklässlern 50000 Euro in die Hand drückt, sollte im Regelfall nicht erwarten, dass sich das Geld vermehrt. Doch genau das wollen die Jugendlichen aus der Klasse von Wirtschaftslehrer Florian Bäuml in wenigen Wochen erreichen. Jeweils zu sechst haben sie sich in vier Grüppchen aufgeteilt: zwei Mädchen-, zwei Jungsgruppen. „Üblicherweise sind die Buben ein bisschen risikofreudiger“, sagt Bäuml, der das Planspiel Börse schon länger betreut. Er sieht darin eine gute Ergänzung des Lehrplans, der sich in der zehnten Klasse überwiegend auf die Grundlagen der sozialen Marktwirtschaft und der Globalisierung stützt.

In knapper Unterrichtszeit hatte Bäuml den Schülerinnen und Schülern vor dem Startschuss des Spiels noch das essenzielle Basiswissen und Begriffe im Zusammenhang mit dem Aktienmarkt vermittelt. „Das Spiel beginnt immer kurz nach den Ferien, wir sind also zu Schuljahresbeginn direkt mit diesem Thema eingestiegen“, erklärt Bäuml, der in der zehnten Klasse wöchentlich zwei Stunden Wirtschaft und Recht unterrichtet. Grundsätzlich zeigten sich die Schüler am Thema Börse interessiert und beteiligten sich sehr engagiert. Gemeinsame Entscheidung für die Depots treffen die Jugendlichen in Gruppenchats, in denen sie via Smartphone kommunizieren. Über eine Internetseite können sich die Teams in das Börsenspiel einloggen und ihre Einlagen verwalten. „Erfahrungsgemäß übernehmen meist ein oder zwei Schüler die Leitung ihrer Gruppe“, sagt Bäuml.

Sehr demokratisch geht es jedoch im Team von Vitus, Adrian, Luca, Lukas und Jonas zu. Die fünf Buben zwischen 15 und 16 Jahren sprechen sich vor ihren Schritten genau ab und diskutieren die möglichen Risiken. „Wir planen fest mit dem Weihnachtsmarkt“, sagt Vitus, der dem Online-Warenhaus Amazon auch in diesem Jahr ein großes Geschäft zutraut. Einen weiteren Teil ihres Kapitals haben sie in die Foto-App Snapchat investiert, deren Entwickler Snap Inc. im März dieses Jahres einen Traumstart an der Börse hinlegte. „Wie viele andere Jugendliche nutzen wir alle die App und denken, dass die Aktie noch steigen kann“, sagt Luca. „Da geht noch was.“

Als eine weitere sichere Bank sehen die fünf Buben auch das Streaming-Portal Netflix an, über das die Abonnenten aktuelle Filme und Serien über das Internet sehen können. „Im Herbst laufen dort zahlreiche neue Serien an, weswegen sicherlich einige Neukunden hinzukommen“, vermutet Jonas, der auch selbst die Plattform nutzt. Bereits am 13. Dezember endet das Spiel, mit etwas Glück gehört er mit seinen Klassenkameraden dann zu den Siegern des diesjährigen Spiels.

„Mir ist es wichtig, dass die Schüler den Einfluss des Tagesgeschehens auf den Aktienmarkt verstehen“, sagt Lehrer Florian Bäuml, der seine Klassen zur täglichen Zeitungslektüre ermutigt. Ob ein Atomtest, die Präsentation eines neuen Produkts oder ein Skandal in einem Modekonzern – alles wirke sich auf die Kurse aus und müsse ganzheitlich begriffen werden. Ebenso wichtig ist es Bäuml, dass seine Schüler neben den Regeln der Geldanlage und der Marktwirtschaft auch über die Risiken des Spekulierens Bescheid wissen: „Generell sollte nur übriges Geld in Aktien angelegt werden, niemals die finanziellen Lebensgrundlagen.“