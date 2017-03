Damals ein Wunder

Was am 18. April 1897 im Gasthaus Krone in Wörishofen zu sehen war, galt damals als das Wunder des 19. Jahrhunderts. Die „lebende Photografie“ hielt auch in Wörishofen Einzug. Es war der Startschuss für 120 Jahre Kinogeschichte, die bis heute erfolgreich andauert.

Foto: Archiv Scharpf