Kino „Damals im Kurbad“

Vorpremiere im Filmhaus Wörishofen

Passend zum Jubiläum 950 Jahre Bad Wörishofen und dem 120. Todestag Kneipps erscheint der Film „Damals im Kurbad“. Es handelt sich um eine Arbeit von Sybille Kraft für den Bayerischen Rundfunk. Bürger und Gäste in Bad Wörishofen können das Ergebnis bereits am 10. März in einer Vorpremiere im Filmhaus Bad Wörishofen erleben. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr, der Eintritt ist frei. Man benötigt allerdings eine kostenlose Einlasskarte. Bad Wörishofen war einer der Drehorte des Films. (m.he)