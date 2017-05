2017-05-13 15:43:00.0

Förderprogramm Damit mehr Bayern für die Digitalisierung brennen

Der Freistaat fördert Firmen, die in ihre IT investieren. Wer davon besonders profitieren kann

Seit Kurzem läuft das Förderprogramm „Digitalbonus Bayern“ des bayerischen Wirtschaftsministeriums. Wer kann davon profitieren?

Benno Liebchen: Förderberechtigt sind kleinere und mittelständische Unternehmen bis 250 Mitarbeiter. Gefördert werden Investitionen in die Digitalisierung.

ANZEIGE

Nämlich?

Liebchen: Da geht es zum Beispiel um Dokumenten-Management-Systeme oder die beleglose Rechnungsarchivierung mit Schnittstelle zur Buchführung. Ebenfalls förderfähig ist die Umstellung auf EDI: Wo bislang Bestellungen per Fax abgewickelt wurden, werden nun elektronisch Daten ausgetauscht. Ein anderer wichtiger Bereich ist die Erhöhung der IT-Sicherheit, beispielsweise durch eine geografisch getrennte Datensicherung.

Warum fördert der Freistaat solche Maßnahmen? Er könnte ja auch sagen, dass dies Sache der Firmen sei...

Liebchen: Bayern ist bei der Digitalisierung ein Entwicklungsland, vor allem verglichen mit Asien oder den USA. Den Firmen hier geht es gut, die Notwendigkeit zur Veränderung wird nicht erkannt, deshalb werde ich immer wieder mit der Frage konfrontiert: „Warum sollten wir uns umstellen?“ Ich vergleiche die Unternehmen dann oft mit analogen Spielern in einer digitalen Welt und erinnere an den zu seiner Zeit bekanntesten Handyhersteller. Sein Vorstand räumte dem Iphone nur wenig Chancen ein… Unsere Unternehmer sind eher konservativ eingestellt. Produktverfeinerung, Perfektion bis ins Detail – Tugenden, die uns das „Made in Germany“ beschert haben und worauf wir stolz sein können. Doch der radikale Ansatz, der Mut, etwas komplett Neues, anzugehen, fehlt uns Deutschen beziehungsweise Bayern.

Welchen Firmen empfehlen Sie das Programm?

Liebchen: Die Digitalisierung ist in jeder Branche angekommen. Größere Bäckereien zum Beispiel haben die ganze Backofen-Automation auf den Servern gespeichert. Der Kaminkehrer muss seine Messprotokolle verfügbar haben. Ein Metzger muss bei einer Prüfung nachweisen können, an welchem Tag er wie viele Wiener verkauft hat. Heute fallen täglich mehr Daten an als im gesamten Jahr 2000. Sie sind mittlerweile neben den Mitarbeitern das zweitwichtigste Gut in vielen Unternehmen. Meinen Kunden stelle ich oft die Frage, ob sie bei einem kompletten Datenverlust ihren Betrieb ohne Folgen fortführen könnten. Das wäre für keine Firma möglich. Datenverlust ist keine Frage des „Ob“ sondern des „Wann“, wenn man bedenkt, dass jedes dritte Unternehmen in Deutschland im Jahr 2016 Opfer einer Cyberattacke wurde.

Wenn man sich dafür entscheidet: Wie läuft das Förderprogramm genau ab?

Liebchen: Ein Unternehmen lässt sich von einem IT-Partner wie uns beraten, beantragt dann die Förderung – das ist übrigens gar nicht kompliziert – und bekommt das vorläufige Okay. Nach der Umsetzung reicht die Firma die Rechnung ein und erhält daraufhin Förderbescheid und Geld. Derzeit werden die ersten Förderbescheide hier in der Region versandt.

Wie viel Geld gibt es vom Staat? Liebchen: Je nach Kennzahlen bekommen Firmen mit bis zu 50 Mitarbeitern die Hälfte der Investitionen gefördert, maximal 10000 Euro. Größere Unternehmen erhalten 30 Prozent. Man kann den Digitalbonus übrigens auch zwei Mal erhalten, wenn man in verschiedene Bereiche investiert. Für Maßnahmen mit besonderem Innovationsgehalt gibt es sogar bis zu 50000 Euro Förderung. Zudem können Firmen einen Digitalkredit beantragen.

Wie lange läuft das Programm?

Liebchen: Der Freistaat stellt 80 Millionen Euro zur Verfügung, der Digitalbonus ist zunächst auf vier Jahre angelegt. Ich lege den Unternehmern den Grundsatz der Veränderungsnotwendigkeit von Giuseppe Tomasi di Lampedusa ans Herz, welcher sagt: „Wenn wir wollen, dass alles so bleibt, wie es ist, müssen wir zulassen, dass sich alles verändert!“

Benno Liebchen ist Geschäftsführer von Systemhaus Liebchen in Mindelheim und Bad Wörishofen und Fachmann für IT- und Digitalisierungsprojekte.