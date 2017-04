2017-04-18 19:55:00.0

Jahreskonzert in Siebnach Das Auge hört mit

Die Siebnacher Musikanten zeigen ihr ganzes Können und begeistern ihr Publikum. Dank an langjährige Mitglieder. Von Maria Schmid

„Was wäre Siebnach ohne Blasmusik?“ Für Martin Jall, der stellvertretende Bezirksdirigent vom Bezirk 10 Mindelheim des Allgäu Schwäbischen Musikbundes, undenkbar. Er nahm die Ehrungen, gemeinsam mit Herbert Rau, für treue aktive Mitglieder vor.

Im Gasthaus Kreuz, dem Vereinsheim der Siebnacher Musikanten, sagte Martin Jall beim „Frühlingskonzert“: „Das Auge hört mit! Das ist hier ein Genuss, nicht nur die Musik zu hören, sondern auch diese Dekoration zu sehen.“ Sie wird traditionell vom Ehrenvorsitzenden Alfred Pfandzelter und Ludwig Wagner gestaltet. Somit sei das Frühlingskonzert vom Musikverein Siebnach nicht nur ein Ohren-, sondern auch ein Augenschmaus.

Er gratulierte Dirigent Simon Forster zum gelungenen Programm, das dieser zusammenstellte, und den 45 Musikantinnen und Musikkanten für die hörenswerte Umsetzung. Martin Jall sagte, der Musikverein Siebnach bestehe nun bereits seit 145 Jahren. Er hoffe, er würde sich für die Pro-Musica-Plakette bewerben, die jeder Musikverein, der nachgewiesenermaßen älter als 100 Jahr alt ist, vom ASM bekommen könnte.

Reichhaltiges Programm geplant

Er meinte, es sei doch toll, wenn sie das bis 2022 schafften, denn dann sei der Verein stolze 150 Jahre alt. Und wie wäre es, wenn es dann in Siebnach ein Bezirksmusikfest gäbe? Jall betonte auch, dass der Musikverein Siebnach ein sehr reichhaltiges Programm für dieses Jahr eingeplant habe. Schon das beweise, dass Siebnach ohne Blasmusik undenkbar sei.

Das zeigte sich gleich zu Beginn des Konzertes, ganz nach dem Motto „Musik ist Trumpf!“ Erinnern Sie sich an die Show „Vergissmeinnicht“ von Peter Frankenfeld? Die Musik und der Text von Heinz Gietz brachte ganze Familien in Feierabendstimmung. Denn „… Musik ist Trumpf für jeden! Du brauchst nicht lang zu reden, weil die Musik für dich die Liebe gesteht!“

Diese Liebe hatte auch Francesco Ezechiele Ermenegildo Cavaliere Suppè-Demelli zur Musik. Er ist unter dem Namen Franz von Suppé wohl besser bekannt. Und das vor allem wegen seiner „Ouvertüre zur komischen Oper ‚Leichte Kavallerie’.“ Simon Forster meinte bei der Ansage schmunzelnd, so leicht sei die Kavallerie für die Musiker nicht gewesen. Doch diese spielten sie mit Bravour. Tänzerische Klänge gab es einige, so den „Mährischer Tanz Nr. 7“ von Frantisek Manas und den Walzer „Wein, Weib und Gesang“ von Johann Strauß Sohn, bei dem die Füße der Gäste im voll besetzten Saal kaum still zu halten waren.

Immer neue Stimmungen

Zwei Solisten zeigten in zwei ganz unterschiedlichen Werken, wie und ob sie ihr Instrument beherrschten. Roland Schweier trommelte „Der Lieblingstrommler“ von Franz Bummerl nicht nur stillstehend vor seiner Trommel, nein, er konnte das auch, indem er um die Trommel herum ging. Das Publikum honorierte das mit Lachen und kräftigem Applaus. Für Martin Wiedemann waren es „Brennende Herzen“, eine sehr romantische Melodie von Elmar Eggerl, die er seiner Posaune entlockte. Ob die „Brinpolka“ von Karel Hulak oder der Walzer „Für die Ewigkeit“ von Mathias Rauch, die Musiker entführten die Gäste in immer neue Stimmungen.

Einmal über den großen Teich nach Mexiko und zurück: Temperamentvoll erschien dem Publikum das „Mexico Starlight“, eine Komposition von Erich R. Weber und Klaus Ammann. „Hoch Heidecksburg“ von Rudolf Herzer brachte vor den beiden Zugaben fetzige Marschmusik in den Saal. Mit der Polka „Guten Abend, gute Nacht“ von Alexander Stütz, endete ein wundervoller Blasmusikabend. In dieser Polka hat der Komponist das „Guten Abend, gute Nacht“ von Johannes Brahms wunderbar eingebunden. So wie Martin Jall die Ehrungen in das Konzert einband. Dass die Jugendarbeit gut gelingt, zeigten die Erfolge in der D1-Prüfung von Vitus Mögele und in der D2-Prüfung von Margit Mang. Für fünfzehn Jahre Treue zum Verein ehrte Jall Anna Weber. Und stolze 40 Jahre sind die Brüder Franz (Trompete) und Hubert (Tenorhorn) Pfluger, die aus Anhofen stammen, dem Musikverein Siebnach treu.

Damit seien sie nun prädestiniert, dem BOBO beizutreten, dem Bezirks-Oldie-Blasorchester. Außerdem erhielten sie jeweils die Ehrenkarte des ASM. Die Brüder seien, so Jall, viele Jahre im Vorstand gewesen, beide sehr zuverlässig und trotz beruflicher Belastung immer da, wenn sie gebraucht würden. Alle Akteure erhielten den mehr als wohl verdienten Beifall des Publikums.