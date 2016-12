2016-12-31 16:06:00.0

Mein Jahr Das Bau-Camp gab die Richtung vor

Der Auszubildende Impram Oglou findet nicht nur große Baustellen toll. Auch die Schule fällt ihm leichter als zuvor.

„Ich hab’ auch andere Berufe ausprobiert, aber Maurer hat mir einfach am besten gefallen.“ Der 17-jährige Impram Oglou hat nicht nur die von den Schulen vorgeschriebenen Berufspraktika gemacht und in eine Schreinerei und einen metallverarbeitenden Betrieb geschnuppert, sondern auch eine Woche seiner Sommerferien auf einem Bau-Camp verbracht und dabei gemerkt, dass ihm Aufgaben wie Wege zu pflastern oder zu betonieren einfach gut gefallen. „Und dass man beim Arbeiten vielleicht dreckig wird, das ist mir ehrlich gesagt egal“, meint der engagierte Jugendliche aus der Gartenstadt.

Dass Impram dann eine Stelle beim Mindelheimer Bauunternehmen Glass bekam, hat ihn sehr gefreut. Bekannte von ihm hatten ihm von der Firma und dem guten Betriebsklima erzählt, weshalb dies sein großer Wunsch-Arbeitgeber war.

Im vergangenen Jahr hat Impram nicht nur die Schule abgeschlossen, sondern auch seine Gruppenleiterausbildung gemacht. An zwei Wochenenden wurden er und ein paar seiner Freunde in der Jugendbildungsstätte in Babenhausen geschult. Seitdem darf er zusammen mit ihnen im Jugendtreff in der Gartenstadt als ehrenamtlicher Jugendleiter agieren, berichtet der 17-Jährige stolz. Denn das Jugendzentrum ist für ihn schon seit vielen Jahren die beliebteste Anlaufstelle, um Freunde zu treffen, Billard zu spielen oder einfach nur abzuhängen.

Auf die Abschlussprüfungen im Sommer 2016 angesprochen, meint der Wörishofer ein wenig kritisch, dass er sich wohl mehr anstrengen hätte sollen, aber im Gegensatz zu seinem Einsatz in der Pfarrer-Kneipp-Schule findet er den Unterricht in der Berufsschule nicht nur deshalb viel interessanter, weil der praktische Bezug zur Arbeit da ist, sondern, weil er es einfach ernster nimmt. „Auch Sachen, die nichts mit der Ausbildung und Fach-Theorie zu tun haben, wie Religion oder Deutsch. Es gibt irgendwie jetzt nichts mehr, das mich nicht interessiert“, sagt er.

Doch nicht nur Berufsschule, sondern auch überbetriebliche Schulungen stehen auf dem Programm. Impram hat das Gefühl, dass seine Erfahrungen mit Holz und Metall ihm auch hier gute Dienste leisten. Die praktische Arbeit auf den Baustellen findet er interessanter als Schule. Auch deshalb, weil es ihn nervt, dass er mit dem Zug bis nach Memmingen immer ewig unterwegs ist.

„Am Anfang habe ich geglaubt, dass große Baustellen toller sind, aber jetzt finde ich, dass man auf kleineren viel mehr Abwechslung hat und mehr lernt.“ Denn beim Bau einer riesigen Halle in Memmingen sei zwar die Größe im ersten Moment sehr beeindruckend, aber wenn ein Mehrfamilienhaus entsteht, seien die Arbeitsschritte viel zahlreicher und interessanter.

Und die Umstellung, plötzlich körperlich schwer zu arbeiten? Das mache ihm nicht so viel aus, meint der Azubi, er sei auch vorher schon regelmäßig im Fitnessstudio gewesen. Außerdem übernehme ja der Kran sehr viel schwere Arbeit auf der Baustelle.

Dass er als Auszubildender im ersten Lehrjahr übrigens in der Hierarchie ganz unten stünde, das habe ihn bei Glass noch niemand spüren lassen. Stattdessen hat Impram sehr gute Erfahrungen mit den verschiedenen Teams, vor allem mit einem seiner Kollegen, gemacht. „Der sagt mir nicht nur, was ich machen soll, sondern auch wie, und warum es auf diese Art und Weise gemacht wird. Das ist super“, freut sich der Azubi. Denn dann mache es auch Spaß, zusammen zu arbeiten. (fman)