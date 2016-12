2016-12-29 20:00:00.0

Vereinsleben in Mindelheim Das Ende eines Vereins

Niemand wollte den Vorsitz des Mindelheimer Kneippvereins übernehmen. Das hat nun Konsequenzen. Von Johann Stoll

Es hat nicht sollen sein. Schon vor mehr als zwei Jahren hatte Edeltraud Neubauer als Vorsitzende des Kneippvereins Mindelheim die Mitglieder eindringlich auf den Ernst der Lage aufmerksam gemacht. Sollte nicht in absehbarer Zeit ein neuer Vorsitzender gefunden werden, droht dem Kneippverein das Aus. Jetzt zum Jahreswechsel ist es so weit. 90 Jahre nach der Gründung wird der Verein aufgelöst.

Neubauer sagt gegenüber der MZ: „Es war niemand zu finden.“ Das dürfte vor allem an der Überalterung des Vereins liegen. Die meisten der rund 60 Mitglieder sind zwischen 70 und 90 Jahre alt. Auch auf der Weihnachtsfeier war die fehlende Nachfolge an der Vereinsspitze Thema. Aber auch da blieben alle Ermunterungsversuche vergebens. So wurde die Feier im kleinen Saal des Forums unfreiwillig zu einer Abschiedsvorstellung des gesamten Vereins. Die vergangenen 25 Jahre lang leitete Edeltraud Neubauer die Geschicke des Vereins. Zu feiern gab es dennoch etwas. Vereinsmitglied Anni Högel hält seit 50 Jahren dem Kneippverein die Treue. Dafür wurde sie mit Urkunde und Ehrennadel geehrt.

ANZEIGE

Was geschieht nun mit dem Vereinsvermögen? Da ist nicht viel vorhanden, sagt Edeltraud Neubauer. 25 Euro kostete der Jahresbeitrag. Von dem Geld wurden auch Veranstaltungen organisiert, etwa Kurse in Tanz- und Wassergymnastik. Ein Teil dieses Angebots bietet nun der TSV Mindelheim an.

Der kleine Restbetrag der Vereinskasse geht an die Stadt Mindelheim zur Pflege der Kneippbecken. Denn ganz hat sich Mindelheim nicht von den Ideen von Pfarrer Kneipp verabschiedet.