Musik im Unterallgäu Das Fagott ist ihre Leidenschaft

Stefanie Harzenetter spielt ein im Wortsinn schweres Instrument. Warum die junge Musikerin so fasziniert davon ist. Von Maria Lehner

Musikalisch ist Stefanie Harzenetter schon immer gewesen, aber auch sie hat klein angefangen: Bereits in der musikalischen Früherziehung – also schon im Kindergartenalter – war sie vom Fagott fasziniert. Ein Lehrer hatte der heute 18-Jährigen das schwere Instrument einmal auf CD vorgespielt. Das große und tiefe Instrument mit den viele Klappen hatte es ihr angetan. Nur einer war nicht begeistert von Stefanies Wunsch: ihr Papa.

Einstieg am Fagott: „Am Anfang klingt es wie eine Ente“

Wie viele andere Eltern hatte auch er große Zweifel, ob sich die teure Anschaffung überhaupt lohnt. Schließlich sollte das Instrument nicht nach ein paar Unterrichtsstunden in einer Zimmerecke verstauben. Ein vernünftiges Fagott bedeutet nämlich eine ordentliche Investition: Zwischen 4000 und 6000 Euro darf man dafür in der Regel ansparen. Für Stefanie gab es also erst einmal kein Fagott. Stattdessen kauften die Eltern ihr zum Schulbeginn einfach eine Klarinette.

Dieser blieb Stefanie ganze neun Jahre lang treu. Mit großem Eifer zeigte sie ihr Talent an dem deutlich kleineren Holzblasinstrument und spielte viele damit in ihren Bann. Und dann kam er doch noch, der große Durchbruch: Gemeinsam mit ihrem neuen Dirigenten gelang es der damals 14-jährigen Maristenschülerin, ihren Vater dazu zu bewegen, ihr endlich den Traum vom Fagott zu erfüllen. Seit mehr als vier Jahren übt sie mit viel Durchhaltevermögen in der Musikgesellschaft Sontheim. Das ist sehr wichtig, denn der Einstieg ist nicht leicht. „Am Anfang klang das Fagott noch wie eine Ente“, sagt sie und lacht.

Viel Durchhaltevermögen: Wer Fagott lernen möchte, muss sich durchbeißen

Doch Stefanie beißt sich durch. Sie lässt sich von ihrem Trauminstrument nicht abbringen, auch wenn sie bis heute viel Übungszeit investieren muss. Die Vielseitigkeit, die das Fagott ihr bietet, genießt sie sehr: „Das Instrument ist einfach mit allem kombinierbar. Man kann damit im Orchester spielen, Kammermusik machen und sogar als Soloinstrument eignet es sich“, erklärt sie mit einem gewissen Stolz.

Inzwischen ist Stefanie eine sehr gefragte Fagottistin. Ihre Heimatmusikgesellschaft Sontheim muss sie mittlerweile immer wieder entbehren, denn oft hilft sie woanders aus. Anders als Klarinettenspieler oder Saxophonisten sind Fagottisten für Musikkapellen nicht ganz einfach zu finden. Stefanie hat deshalb schon in den Musikkapellen Erkheim, Benningen und Holzgünz mitgespielt.

An ihrem Paradeinstrument ist die junge Musikerin aus Sontheim jederzeit zur Stelle. Zusätzlich spielt sie im Bezirksjugendblasorchester. Dort kann sie sich voll auf ihre Kameraden verlassen und lernt immer noch eine Menge. Denn wenn es an so mancher Stelle hakt, finden die Musiker meist gemeinsam eine Lösung. Als sie einen schwierigen Triller noch nicht perfekt hinbekam, teilten sie die Arbeit einfach auf zwei Leute auf: Stefanie blieb am Mundstück und konzentrierte sich auf den Luftstrom. Von dem braucht ein Fagott enorm viel, um richtig zu vibrieren. Eine andere Fagottistin drückte mit ihren Händen ganz schnell die Klappen. Denn von denen gibt es eine ganze Menge. Gemeinsam musizieren geht dabei also tatsächlich Hand in Hand.

Schwierige Umstellung: Das Fagott ist im Bass-Schlüssel notiert

„Weil Fagottisten mit so hohem Luftdruck in ihr Mundstück blasen, wird ihnen in Musikerkreisen manchmal nachgesagt, sie würden mit der Zeit verblöden“, erzählt Stefanie. Bei ihr selbst sei ihr das noch nicht aufgefallen, beteuert sie und schmunzelt. Schwierig fand sie nur die Umstellung von der Klarinette auf das Fagott. Nicht nur, weil sie mit den Daumen mehr Klappen bedienen muss, sondern auch, weil das Fagott im Bass-Schlüssel notiert ist. Den kennt Stefanie von früher, als sie sich im Klavierspiel versucht hat. Damals hat sie der Bass-Schlüssel völlig durcheinander gebracht. Dass sie genau ihn nun beim Fagottspiel benötigt, daran stört sich die Musikerin witzigerweise gar nicht.

Auf ihrem mehr als drei Kilo schweren Instrument spielt Stefanie im Orchester viele Fanfaren und Märsche, aber auch hin und wieder populäre Musik wie zum Beispiel ein Queen-Medley, erzählt sie. Nur eins schließt sie kategorisch aus: Auftritte im Bierzelt kommen für sie nicht infrage, sagt sie: „Dafür ist ein Fagott einfach zu edel.“