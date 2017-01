2017-01-16 12:01:00.0

Ausstellung in Mindelheim Das Geheimnis liegt unter den Schichten

Heute wird im Landratsamt die Bilderschau von Gabriele Ritter eröffnet. Was die Werke zeigen und was sie verbergen. Von Manuela Frieß

„Vielschichtig“ heißt die Ausstellung im Foyer des Landratsamtes, und das ist bei den meisten Bildern von Gabriele Ritter wörtlich zu verstehen. „Ich arbeite im Moment oft mit vielen einzelnen Elementen wie Schriften, Grafiken oder anderen Bildern, die hauchdünn aufgebracht werden und dann später weiter überarbeitet werden“, erzählt die Mindelheimer Künstlerin. Bis zu sieben Arbeitsschritte seien bei vielen ihrer Gemälde nötig, meint sie. Da die großformatigen Werke dazwischen oft längere Zeit zum Trocknen brauchen, könne sie deshalb schlecht einschätzen, wie lange sie genau für ein Bild brauche. Zuerst trägt sie meist eine Schicht aus Gesteinsmehl auf – Marmor, Schiefer oder auch Lehm – was den Untergrund der Leinwand fast wie verputzt erscheinen lässt. Danach kommen Bleistift, Kreide oder auch Tusche zum Einsatz, die feine Linien, Formen und Strukturen in die Gemälde bringen. Später kommen zu den eingangs erwähnten Papierschichten meist Acryl- und Ölfarben hinzu.

Zu ihren Anfangszeiten war das noch ganz anders, da hat sie Aquarelle gemalt: „Das ist dann eigentlich nur genau eine Schicht Farbe auf dem Papier. Aber die stetige Weiterentwicklung von Technik und Form ist ja gerade das Spannende an dieser Aufgabe“, gesteht die 63-jährige. Viele Grundfertigkeiten und Maltechniken erlernte die aus dem Würzburger Raum stammende Malerin schon während ihres Lehramtsstudiums und während ihrer Arbeit als Kunsterzieherin. Doch erst als sie in ihrer Erziehungszeit anfing, mit Erwachsenen zu arbeiten, wurde ihr klar, dass diese Tätigkeit ihr viel mehr Befriedigung verschaffte und sie wirklich forderte. „Das war ein ganz anderes Arbeiten und hat mich sehr gefordert“, erinnert sich Gabriele Ritter. Mittlerweile bietet sie regelmäßig Kurse an der Volkshochschule Unterallgäu an und begleitet manche der Kursteilnehmer schon seit Jahren. „Die Kreativität der Einzelnen dort ist so unterschiedlich. Da tun sich ganze Welten auf“, erzählt sie begeistert.

ANZEIGE

Zu sehen sind die neuesten Werke

Doch nicht nur selber zu lehren, auch bei anderen zu lernen bringe sie enorm weiter: „Jemand, der mich zum Beispiel in den letzten beiden Jahren stark beeinflusst hat, ist Richard Allgaier aus Bad Wurzach.“ Dort lernte sie auch mit Gesteinsmehl zu arbeiten, was in die neueren Gemälde gleich mit eingeflossen ist. Gabriele Ritter hatte vor rund vier Jahren schon einmal eine Ausstellung im Landratsamt, doch alle der 41 Werke, die nun dort an den Stellwänden im Foyer hängen, sind danach entstanden, erzählt sie. Eine umfassende Schau ihrer neuesten Arbeiten also. Dabei ist die Malerei nicht ihre einzige Leidenschaft: Die Literatur und die Musik dürfen in ihrem Leben ebenfalls nicht fehlen. Seit vielen Jahren spielt sie in einem Kammermusikensemble alle Arten von Flöten. Des Weiteren organisiert die aktive Mindelheimerin für das Kulturamt Lesungen sowie Gesprächsrunden über Bücher, mittlerweile ebenfalls über die Volkshochschule.

Aber wie viele Jahre benötigt man, um seinen ganz eigenen Stil zu entwickeln? „Sehr, sehr lange“, meint sie nachdenklich. Ihren ganz eignen Stil gefunden habe sie erst vor ungefähr zehn Jahren, schätzt sie. Dabei vollzog sich der Wandel von der konkreten Malerei hin zum Abstrakten etwa Mitte der Neunziger. Doch Pflanzenformen, menschliche Figuren und Landschaften kommen trotzdem immer noch in jedem ihrer Bilder vor. Manchmal so offensichtlich wie beim „Weißen Mohn“. Manchmal jedoch erst, wenn man den Titel liest: Die „Luftaufnahme“ erschließt sich mit ihren grünen und gelben Formen dann jedoch wie von selbst. Beim „großen Fang“ allerdings – dem Titelbild der Schau – muss man sich ein wenig auf die Suche begeben. „Manche Bilder haben aber ein Geheimnis, dass in der Vielschichtigkeit verborgen liegt. Da muss sich dann jeder Betrachter so seine eigenen Gedanken machen“, so Ritter.

Ausstellung Die feierliche Eröffnung findet am heutigen Montag, 16. Januar, um 18.30 Uhr statt. Die Laudatio hält die Künstlerin Gundula Pawlenka aus Bad Wörishofen. Danach läuft die Ausstellung bis Freitag, 24. Februar. Die Öffnungszeiten sind jeweils Montag bis Donnerstag von 8 bis 17.30 Uhr und Freitag 8 bis 12 Uhr.