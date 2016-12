2016-12-24 00:33:16.0

Adventsserie Das Geheimnis von 24 Karat Gold

Gold hat an den Festtagen wieder Hochkonjunktur. Als Geschenk, als Baumschmuck, auf der Festtafel: Silber- und Goldschmied Anselm Schwarz erklärt, warum das Edelmetall solch eine große Bedeutung für uns hat Von Anika Zidar

In der Weihnachtszeit hat Gold wieder Konjunktur. Wo man auch hinblickt – ob auf dem Weihnachtsmarkt, im Schaufenster oder auf der heimischen Kaffeetafel – es bleiben kaum Orte, an denen nicht zumindest der Anschein von Gold geweckt wird. Festlich, edel, wertvoll oder gar heilig wirkt es auf viele von uns. Für Anselm Schwarz ist es jedoch vor allem eines: Ein Material mit tollen Eigenschaften.

Der Silber- und Goldschmied aus Kirch-Siebnach arbeitet gern mit dem ganz besonderen Edelmetall. „Gold ist sehr geschmeidig und geht keine Verbindung ein, weder mit Sauerstoff, noch mit Wasser“, erklärt Schwarz. Daher roste es nicht wie etwa Edelstahl und werde auch nicht so braun wie Silber. „Gold ist daher ideal für den Hausgebrauch.“ Aber, schränkt er ein, Gold ist ein sehr wertvolles Material: „Stücke aus Gold sind freilich nicht für jedermann geeignet. Selten arbeiten wir an großen Stücken, meist sind es eher Schmuck und kleinere Teile.“

ANZEIGE

Mit seinen Eltern Gottfried und Irmingard Schwarz, sowie mit seiner Schwester Heidelind und deren Tochter Magdalena lebt und arbeitet Anselm Schwarz in einem Idyll. In Kirch-Siebnach am Hang haben sie ihren Meisterbetrieb der Gold- und Silberschmiedekunst, fernab von allem Getöse der Welt. „Gold ist ein sehr schönes Material.“ Es sei angenehm zu verarbeiten, sagt Schwarz, er wirke mit viel Geschick und Kreativität und stecke als Goldschmied sein tiefstes Inneres hinein. „Manchmal gelingen mir so schöne Werke, dass ich sie gar nicht mehr hergeben will“, gesteht er.

Doch wenn sein Fleiß, seine Hingabe, sein Schweiß und mitunter auch seine Schmerzen nach wochen- oder gar monatelanger Arbeit als perfekt gestaltetes Schmuckstück auf einen Gold-Liebhaber treffen, sagt Schwarz: „Dann sieht man die Augen richtig funkeln und es ist das Schönste, was man schaffen kann.“ Andere seiner Kunden hätten Gold eher als Wertanlage im Blick. „Das finde ich schade“, sagt Schwarz ganz offen. „Dann liegt man mit einem Schmuckstück doch total daneben.“ Seiner Ansicht nach soll das Gold als Werkstück bearbeitet eine Aufgabe erfüllen und getragen werden. „Sonst kann man es doch auch gleich in der Erde lassen“, sagt Schwarz.

Die Herkunft des Goldes liegt bis heute in Gegenden wie Australien, Südafrika, Russland und Sibirien. In Lagerstätten wird es dort abgebaut, teils im Bergbau, teils aus Flüssen, in denen sich einzelne Teilchen, so genannte Nuggets abgelagert haben. Bei der Weiterverarbeitung des Goldes geht es meist nicht besonders sauber zu, sagt Schwarz und spricht über die erhebliche Umweltverschmutzung in vielen Ländern. Ein Detail, an das der Schmied lieber nicht denken möchte – gerade in der Zeit um Weihnachten. Doch Gold lasse sich auch gut recyceln, so Schwarz: „Altgold verliert seinen Wert nicht. Durch die Einschmelzung wird es raffiniert und ist wieder sauber.“

Bleibt nur noch die Frage, was es nun mit diesen 24 Karat auf sich hat. Der Silber- und Goldschmied weiß darauf natürlich auch eine Antwort: „Karat ist eine alte Maßeinheit für den Feingehalt von Gold. Früher wurde es auf 24 Teile gemessen. War es zu allen Teilen aus Gold, handelte es sich um 24 Karat Feingold.“ Das Wort Karat leitet er ab von dem lateinischen Wort für Horn. Weil die Hülse des Affenbrotbaums hörnchenförmig ist und man die Samen daraus in der Antike zum Abwiegen für Edelmetalle genutzt hat, hieß die Maßeinheit so.

Heute wird die Maßeinheit Karat aber kaum noch genutzt, sagt Schwarz: „Mittlerweile werden Edelmetalle auf 1000 Teile gemessen. Feingold besteht nicht ganz aus 1000 Teilen, irgendetwas findet sich noch darin: Ob Erz, Silber, Platin, Kupfer – Rückstände bleiben immer.“ Die Bezeichnung für 24 Karat Gold lautet jetzt also 999 Feingold. Die meisten Schmuckstücke, die Schwarz in seinem Atelier fertigt, bestehen aber nicht nur aus Feingold. „Gerade der Schmuck, der getragen wird und ständig mit Gegenständen in Berührung kommen kann, muss anders legiert sein“, erklärt der Schmied: „Wäre er aus reinem Feingold, würde sich ein Ring nur verbiegen. Besser kombiniert man das Gold mit anderem Material.“

Gängige Legierungen waren früher zudem noch 18 Karat, welches heute mit 750 Gold angegeben wird und 14 Karat Gold, das mittlerweile als 585 Gold zu kaufen ist. Schmuck in 8 Karat Gold gibt es noch immer – heute wird es in 333 von 1000 Teilen gemessen. Doch Letzteres ist für einen Goldschmied wie Anselm Schwarz eigentlich schon kein Gold mehr: „Das ist ziemlich bräunlich und wird oft noch äußerlich vergoldet, damit es schöner aussieht.“