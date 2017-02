2017-02-03 04:01:00.0

Wohnungsnot in Mindelheim Das Haus der Gestrandeten

Die neue Notunterkunft der Stadt ist gut belegt. Die Bewohner sind heilfroh, ein Dach über dem Kopf zu haben. Auf Dauer wünschen sie sich aber etwas anderes Von Johann Stoll

Mario war ganz unten. Keine Wohnung, kein gültiger Pass, keine Arbeit, keine Familie, kein Geld. Am Baggersee im Norden von Mindelheim schlief er im Freien. Gewaschen hat er sich notdürftig auf der Toilette im Arbeitsamt oder im Rathaus. Täglich drehte er in der Stadt seine Runde und sammelte Pfandflaschen. So kratzte er mühsam zusammen, was er zum Leben brauchte. Als es im Herbst nachts kalt wurde, fand er Unterschlupf in einer Baracke in der Nähe des Mindelheimer Bahnhofs. Gegen die Kälte von unten schlief er auf einer Holzpalette.

In Österreich und der Schweiz hat er als Handwerker gearbeitet. Dann war seine Beziehung auseinandergebrochen. Mario hat das aus der Bahn geworfen, sein Leben war aus den Fugen geraten. Seit Mitte Oktober hat er wieder ein Dach über dem Kopf. Der 32-Jährige lebt in der Notunterkunft der Stadt Mindelheim in der Landsberger Straße. Zehn Container sind da zu einer kleinen Wohnsiedlung zusammengefügt worden. Dort teilt sich der 32-Jährige eine kleine Wohnung mit Michael Zeuch - auch er ein Gestrandeter des Lebens, der früher als Maler gearbeitet hat.

Dankbar für die Hilfe

Es ist geheizt, der Fernseher läuft und sogar eine Waschmaschine ist in einem Gemeinschaftsraum vorhanden. Mario Herbaum und Michael Zeuch sind heilfroh, hier leben zu dürfen. Und sie betonen immer wieder, wie dankbar sie Roswitha Müller von der Stadt, Peter Horn von der Tafel und einer Mitarbeiterin des Job-Centers sind. Sie alle haben immer wieder auf eine Lösung gedrängt. Herbaum hat sich auch bereit erklärt, im Haus für Ordnung zu sorgen. In welche Tonne welcher Müll gehört, hat er schon einigen im Haus erklärt.

Zwei Betten stehen ein paar Meter voneinander entfernt im Schlafzimmer. Die Küchenzeile mit Esstisch ist zugleich Fernsehzimmer. Viel Platz ist nicht: 28 Quadratmeter für zwei Erwachsene.

Die Stadt hat die Container voriges Jahr aufstellen lassen, um all jenen ein Dach über dem Kopf anbieten zu können, die aus unterschiedlichsten Gründen auf dem freien Wohnungsmarkt nicht zum Zug kommen. Auf Dauer soll hier eigentlich niemand wohnen. Dennoch sind derzeit nur zwei Wohnungen frei, damit die Stadt in einem Notfall Menschen schnell unterbringen kann.

Mario Herbaum und Michael Zeuch sagen, auf dem freien Wohnungsmarkt seien kleine und bezahlbare Wohnungen nicht zu finden. Beide leben von Hartz IV. „Für 328 Euro findet man nichts“, sagt Herbaum. Zeuch, Mitte 40, ist zu 60 Prozent behindert.

Es ist ein Teufelskreis. Wer keine Wohnung hat, findet keine Arbeit. Mario hat nicht einmal einen Führerschein, den er nie wird machen dürfen. Er leidet unter epileptischen Anfällen.

Ausbildungsplatz bei Grob

Eine ganz andere Geschichte weiß Ismael Sadegi zu erzählen. Auf dem Tisch in seinem Zimmer liegt ein dickes Wörterbuch Deutsch, in das er sich immer wieder vertieft. Der 24-Jährige stammt ursprünglich aus Afghanistan, ist aber schon im Alter von drei Jahren mit seinen Eltern vor den Taliban in den Iran geflohen. Vor viereinhalb Jahren gelang ihm die Flucht über die Türkei und Griechenland nach Deutschland.

Ismael hat fleißig Deutsch gelernt und darf sich nun bei den Grob-Werken zum Industriemechaniker ausbilden lassen. „Das ist wie ein Sechser im Lotto“, sagt er. Die Kollegen und Meister seien alle sehr hilfsbereit. Dass er arbeiten darf, empfindet er als größtes Glück.

Dass der Gesetzgeber Asylbewerber lange Zeit zum Nichtstun verdammt, hat ihm in der Gemeinschaftsunterkunft schwer zu schaffen gemacht. Er will sich sein Leben selbst erarbeiten und sich anstrengen. An seinem Mac studiert er ein Lernprogramm der Firma Grob. Hier läuft kein Fernseher.

Sein Problem: Ismael findet als Auszubildender keine bezahlbare kleine Wohnung auf dem freien Wohnungsmarkt. Ein halbes Jahr sucht er schon vergebens. Und so hat ihn die Stadt im Januar in der Notunterkunft einquartiert. Auch Ismael lebt zusammen mit einem Mitbewohner ohne Privatsphäre.

Und es gibt noch etwas, was ihn bedrückt. Sein Status ist nach wie vor nicht geklärt. Bis zum Ende seiner Ausbildung darf er bleiben. Wie es danach weiter geht, ist ungewiss. Deutschland führt Afghanen in jüngster Zeit vermehrt zurück. Aber es ist nicht mehr sein Land. Er kennt niemanden dort. Seine Eltern leben illegal als Teppichhändler im Nachbarland Iran. Und so hofft er weiter: auf eine kleine eigene Wohnung in Mindelheim und auf eine Perspektive in Deutschland.