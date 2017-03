2017-03-15 00:36:40.0

Diskussion Das Verkehrsaufkommen ist ein Problem

Die FDP spricht über „Wutbürger und Demonstrationen“. Gast ist Daniel Pflügl Von Helmut Bader

Das Thema zog Besucher an: Mit „Wutbürger und Demonstrationen“ sorgte die Bad Wörishofer FDP für zahlreiche Zuhörer zum „Liberalen Gespräch“. Als Gast hatten der Ortsvorsitzende Claus Thiessen und der Kreisvorsitzende Bernhard Mohr Bad Wörishofens Stadtentwicklungsreferenten Daniel Pflügl (Grüne) eingeladen, den Ideengeber des Verkehrskonzepts. Mit einem selbst gesungenen Lied und dem Satz „Als Liberale freuen wir uns, wenn nicht alle der Obrigkeit Gehorsam leisten“ leitete Thiessen den Abend ein. Natürlich standen dann ganz schnell das Verkehrskonzept und der Streit darüber im Mittelpunkt der Diskussionen.

Vor allem Alois Wiedenmann mahnte energisch an, dass Stadtratsmehrheit und Bürgermeister endlich wieder miteinander ins Gespräch kommen sollten, um gemeinsam zum Wohle der Stadt wirken zu können. Sowohl Pflügl, als auch Thiessen taten kund, dass sie ebenso wie wohl die meisten Stadtratsmitglieder durchaus zu konstruktiver Mitarbeit bereit wären, dass dies aber derzeit sehr schwierig sei. Einig waren sich bei den Wortmeldungen auch die meisten Teilnehmer, dass das hohe Verkehrsaufkommen in der Stadt durchaus ein Problem sei, weswegen die Stadt ja die Facharbeit mit den Polizeistudenten, an der Daniel Pflügl damals federführend beteiligt war, in Auftrag gegeben habe.

Sinn sei es schließlich, den Durchgangsverkehr aus der Stadt herauszubringen. Daniel Pflügl merkte an, dass das Verkehrskonzept als komplettes Gebilde durchaus Sinn machen würde. Allerdings seien bisher ja erst 30 Prozent davon umgesetzt worden und diese bisherige Umsetzung sei auch noch „katastrophal“ und auch nicht in seinem Sinne erfolgt. Er attestierte, dass bei Weitem nicht alles so bleiben müsse wie es jetzt angefangen worden sei und dass jederzeit „nachjustiert“ werden könne. Dies sollte allerdings in offenen und ehrlichen Gesprächen der Beteiligten erfolgen, doch dazu habe er, nach allem, was vorgefallen sei, wenig Hoffnung. Denn es scheint „längst nicht mehr nur um die Sache zu gehen“, so der Stadtrat. „Müssen wir wirklich so miteinander umgehen?“, stellte er in den Raum.

Zur Sprache kam dann auch der schwere Lkw-Unfall im vergangenen Jahr an der Rössle-Kreuzung und die mittlerweile wieder beseitigte Stoppstelle an der Hochstraße. Hier legten Claus Thiessen und auch Daniel Pflügl Wert auf die Feststellung, dass die Stoppstelle in gemeinsamer Absprache mit dem Verkehrsreferenten und den Fraktionsvorsitzenden beseitigt worden sei. Bernhard Mohr nannte als erfolgreiche Gestaltung von fahrradfreundlichem Verkehr die Stadt Münster und Daniel Pflügl schlug vor, zu diesem Thema im Internet unter „Fahrradstraßen“ einmal zu googeln.

Ein Teilnehmer beklagte das hohe Verkehrsaufkommen in der Fidel-Kreuzer-Straße, während Albert Prestele an seinen schon viele Jahre zurückliegenden Vorschlag erinnerte, vom großen Auffangparkplatz am Stadionring einen kostenlosen Busshuttle-Dienst in die Stadt zu installieren, was den Verkehr deutlich reduzieren würde. Kreisvorsitzender Bernhard Mohr wiederum kritisierte das Verhalten von Bürgermeister Gruschka bei den Demonstrationen gegen das Verkehrskonzept als schlechten Stil.

Am Ende betonte Dr. Claus Thiessen, dass der Sinn der Veranstaltung, miteinander ins Gespräch zu kommen, voll erfüllt worden sei. Den Begriff „Wutbürger“, der damals im Zusammenhang mit dem Bahnhof in Stuttgart aufgekommen sei, solle man in diesem Zusammenhang hier vielleicht eher in „unzufriedene Bürger“ abmildern. Außerdem brach er eine Lanze für die Stadträte, denen man nicht absprechen sollte, dass sie sich ehrenamtlich in erster Linie für das Wohl der Stadt einsetzen würden.