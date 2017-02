2017-02-19 11:13:00.0

Finanzen Das Vermögen der Stadt Bad Wörishofen

Weitere Jahresabschlüsse liegen vor. Über das „wertvollste“ Gebäude der Stadt, Millionen im Boden und die Probleme anderer. Von Markus Heinrich

Schritt für Schritt komplettiert die Stadt Bad Wörishofen die noch fehlenden Jahresabschlüsse. Die Ergebnisse aus den Jahren 2011 bis 2013 liegen nun vor. Insgesamt ergibt sich nach Auskunft des Rathauses für diese Jahre ein Überschuss von rund einer Million Euro. Kämmerin Beate Ullrich sagte unserer Zeitung zudem, dass die Bilanzsumme der Stadt seit der Umstellung auf die kaufmännische Haushaltsführung von rund 87 Millionen Euro auf 109 Millionen Euro im Jahr 2013 gestiegen ist. Zu einer Steigerung kommt es nach Darstellung Ullrichs etwa dann, wenn die Stadt etwas baut, zum Beispiel einen neuen Kindergarten.

Die Jahresabschlüsse geben einen Überblick über das Vermögen der Stadt, wenn man so will. Die Grundstücke und Gebäude, welche der Stadt gehören, hatten entsprechend einen Gesamtwert von rund 32 Millionen Euro, sagt Ullrich. Dazu gehören natürlich das Rathaus, aber auch die Kindergärten, der Kurpark, das Feuerwehrhaus oder der Friedhof. Das derzeit am höchsten bewertete Gebäude sei der Kindergarten in der Gartenstadt, ein relativ neues Gebäude.

Einen wesentlich höheren Wert als Immobilien und Grundstücke stellen allerdings Teile der Stadt dar, die nicht zu sehen sind: Kanalnetze. Zusammen mit den Straßen und andern Versorgungsteilen stehen sie mit 36,1 Millionen Euro in der Bilanz, berichtet die Kämmerin.

Die Jahresabschlüsse weisen im Einzelnen folgende Überschüsse aus: rund 214000 Euro für 2011, weitere 514000 Euro für 2012 und rund 273000 Euro im Jahr 2013. Aus den beiden ersten Bilanzen 2010 und 2011 waren Verluste ergangen, 2010 nach damaliger Darstellung rund 263000 Euro. Ein Vergleich mit anderen Gemeinden sei dabei nur eingeschränkt möglich, da „in der Bilanz der Stadt Bad Wörishofen auch der Kur- und Tourismusbetrieb beinhaltet ist“, erklärt Ullrich.

Dass die Bilanzen aus mehreren Jahren noch nicht vorlagen, hatte Bad Wörishofen Ärger mit dem Landratsamt beschert. Gemäß Gemeindeordnung ist der Jahresabschluss nämlich innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen. Der Stadtrat hat vor etwa einem Jahr deshalb einen Zeitplan beschlossen, um die Auflagen des Amtes zu erfüllen. Der letzte Bilanzbericht für das Jahr 2015 muss deshalb bis Ende Juni 2018 vorliegen, der Jahresabschluss 2015 samt Bilanz in technischer Hinsicht bereits bis Ende 2017.

Die Umstellung von der kameralistischen Haushaltsführung, wie sie Gemeinden normalerweise nutzen, auf die sogenannte Doppik war ein Kraftakt. Dass damit nicht nur Bad Wörishofen Probleme hatte, zeigt eine Anfrage im Landtag, die unserer Zeitung vorliegt. In Schwaben haben demnach lediglich sechs Kommunen und drei Landkreise auf die Doppik umgestellt, neben Bad Wörishofen zum Beispiel die Städte Kaufbeuren und Königsbrunn, dazu drei Zweckverbände. Drei bayerische Gemeinden sind mittlerweile wieder ausgestiegen, zwei weitere wollen das heuer tun. Was auffällt: Von den gelisteten 144 Gemeinden, Landkreisen und Zweckverbänden, die in Bayern mit der Doppik arbeiten, haben nur die wenigsten einen aktuellen Stand bei den Jahresabschlüssen.

Aus der Antwort der Staatsregierung an Klaus Adelt (SPD) geht hervor, dass in Bayern derzeit nicht geplant ist, die Doppik für Kommunen verpflichtend einzuführen. Andere Bundesländer haben dies bereits getan. Bayern begründet dies mit dem erhöhten Aufwand, welcher der verbesserten Steuerungsmöglichkeit gegenüber stehe. Letzteres gab in Bad Wörishofen den Ausschlag für die kaufmännische Buchführung. Der Stadtrat erhoffte sich damals eine bessere Grundlage für Entscheidungen. Allerdings gebe es EU-weit entsprechende Bestrebungen, für Bund, Länder und Kommunen die Doppik zum Standard zu machen. Kraftakte wie in Bad Wörishofen kämen dann auf alle Gemeinden zu.