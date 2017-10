2017-10-28 16:16:00.0

Jubiläum Das Wetter fest im Blick

Elmar Agricola verrichtet in Bad Wörishofen einen wichtigen Dienst. Dafür gab es nun eine hohe Auszeichnung. Von Markus Heinrich

Wer mit Elmar Agricola einen Termin vereinbart, kann präzise planen. Ein Foto im Freien? Ob das angesichts dunkler Wolken am Himmel wohl noch klappt? „Moment, ich schau mal eben aus dem Fenster“, sagt Agricola dann – und empfiehlt daraufhin die Ankunft bis spätestens 11 Uhr. „Bis dahin hält das noch.“ Das Wetter einschätzen? Für Agricola ist das mittlerweile eine leichte Übung. Seit 25 Jahren dokumentiert er akribisch Niederschläge oder Temperaturen in Bad Wörishofen für den Deutschen Wetterdienst. Dafür hat er nun die Medaille für besondere Verdienste um die Meteorologie erhalten, verliehen vom Bundesverkehrsminister.

Agricola ist mit Herzblut bei der Sache. Das sieht man schon bei der Ankunft vor dem Wohnhaus in der Gartenstadt. Das Gebäude ist praktisch eine große Wetterstation. Gleich am Eingang gibt es die ersten Fakten: Der Besucher befindet sich genau 624 Meter über dem Meeresspiegel. Das zeigt eine Tafel an der Hauswand an. Am Gebäude angebracht sind auch die Sensoren für Temperatur und Feuchtigkeit. Auf dem Dach misst an einer hohen Stange ein Profigerät die Windstärke. Und was da im Garten so verlockend glänzt, ist nicht etwa ein Vogelhaus aus der Zukunft, sondern der Regenmesser.

Ein Teil der Daten wird mittlerweile automatisch an den Deutschen Wetterdienst übertragen, der auch die Technik in der Gartenstadt installiert hat. Ganz anders als früher, als Agricola täglich mit Stift und Block unterwegs war, um selbst nachzumessen, einzutragen, aufzulisten und abzuschicken. Dennoch bleibt auch im digitalen Zeitalter noch viel Handarbeit. Regen und auch die Schneehöhe muss der Wetterbeobachter immer noch selbst erfassen und melden. Im Sommer muss das bis 21.15 Uhr passieren, im Winter eine Stunde früher. Auf Agricola ist da verlass, lobt Torben Lüttschwager, der Leiter der Regionalen Messnetzgruppe. Lüttschwager überbrachte Elmar Agricola im Rathaus von Bad Wörishofen auch den Dank des Präsidenten des DWD. „Außerordentliche Zuverlässigkeit und Einsatzbereitschaft“ attestiert er Agricola im Beisein von Bürgermeister Paul Gruschka. Agricola habe einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Wettervorhersage und Klimaüberwachung geleistet. Für den nationalen Wetterdienst seien Bürger wie Agricola unverzichtbar. Etwa 1800 ehrenamtliche Wetterbeobachter gibt es insgesamt in Deutschland.

Ob sie alle ein solches Archiv hüten, wie Agricola? Bis 1951 zurück kann er die Niederschlagsmengen für Bad Wörishofen nennen. 1999 ragt da heraus, mit 1381 Litern pro Quadratmeter und Jahr. „In dem Jahr gab es das große Hochwasser“, erinnert Agricola. 2003 dann genau das Gegenteil: nur 767 Liter. Im langjährigen Schnitt sind es übrigens 1027 Liter. Solche Zahlen machen Agricola Spaß. Sie zeigen nämlich auch: So gut wie jede Wetterlage war schon mal da. Man vergisst es nur schnell wieder. Zum Beispiel die 86 Zentimeter Schnee in Bad Wörishofen – nicht etwa vor dem Krieg, sondern 2006/2007. Oder den Funnel. So wird ein fast vollständig ausgeprägter Tornado genannt. Agricola hat das Wetterereignis im Sommer 2009 über der Gartenstadt beobachtet und sogar fotografiert. „Zu zwei Dritteln war er vollständig, nur der Bodenkontakt hat gefehlt“, weiß Agricola noch genau.

Die Leidenschaft fürs Wetter begann, als Agricola als Kranfahrer arbeitete. „Der Wind ist da dein größter Feind“, sagt er. Deshalb hat sich Agricola damals einen eigenen Windmesser gebastelt. So ging es los. Als er dann in der Mindelheimer Zeitung die Suchanzeige des Deutschen Wetterdienstes sah, griff er zu. Seither geht nichts mehr ohne das Wetter – auch die Urlaubsplanung nicht. Denn gemeldet werden muss täglich. Gut, dass Agricola zwischenzeitlich auch seinen Sohn mit der Begeisterung fürs Wetter angesteckt hat. „Wenn wir mal wegfahren wollen, übernimmt er die Messungen“, sagt der stolze Papa. Denn ohne genaue Daten ist auch der DWD nur halb so gut. Für Bad Wörishofen mahnt Agricola übrigens zur Achtsamkeit. Am Wochenende könnte es stürmisch werden, wenn die Wetterlage so bleibt. Außerdem wird es kälter. Agricola rechnet mit Frost in der nächsten Woche. Es könnte sogar bis auf 600 Meter schneien. Die genaue Prognose erstellt die DWD-Zentrale in Offenbach. Auch für Gutachten bei Wetterschäden werden die Daten genutzt. „Sie helfen aber auch, den Klimawandel genau zu erfassen und deren Folgen besser einschätzen zu können“, teilt der DWD mit.

Für Agricola bleibt das Wetter eine spannende Sache – obwohl er es ja ziemlich gut im Griff hat. Um Punkt 11 Uhr entsteht das eingangs gewünschte Foto im Garten, zehn Minuten später beginnt es zu regnen. So sehen präzise Prognosen aus.