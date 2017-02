2017-02-21 15:38:00.0

Schulleben Das bange Warten auf den neuen Bill Gates

Die „New English Drama Group“ des Türkheimer Gymnasiums spielt heute und morgen das Stück „Hacktivist“

Am Mittwoch, 22. und am Donnerstag, 23. Februar, bringt die New English Drama Group am Gymnasium Türkheim ihr zehntes Stück auf die Bühne des Mehrzwecksraums. Start ist um 19.30 Uhr. Die Sitzplatzanzahl ist beschränkt, die Veranstalter empfehlen daher, rechtzeitig zu kommen. Aufgeführt wird das Stück „Hacktivists“ des jungen englischen Autors Ben Ockrent.

Die New English Drama Group hat sich 2012 gegründet und seither in wechselnder Besetzung – aber mit zahlreichen treuen Mitgliedern, die durch das Abitur hindurch und sogar danach bei der Truppe bleiben – bereits zehn Stücke inszeniert. Diese stammen immer von jungen Autoren, die für das Junge Theaterfestival „Connections“ des National Theatre in London jedes Jahr neue, aktuelle und auf junge Schauspieler und ein junges Publikum ausgerichtete Stücke schreiben. So ist das, was die Türkheimer Schüler auf die Bühne bringen, stets „up to date“.

Diesmal spielen 13 Schülerinnen und Schüler (davon zwei Ehemalige), zwei weitere helfen mit technischem Know-how.

Angeleitet – und ab und zu mit Kaffee und Keksen versorgt – wird die New English Drama Group von Karin Pfaffinger und Nina Lamprecht. In „Hacktivists“ trifft sich eine Gruppe Schüler tagtäglich in einem ehemaligen Baucontainer der Schule, der ihnen als Computerraum zur Verfügung gestellt wurde. Denn jede Schule, so heißt es im Stück, wartet darauf, einen neuen Bill Gates oder Mark Zuckerberg hervorzubringen. Deshalb dürfen Archie und seine Freunde dort schalten und walten, ohne dass Lehrer Zutritt hätten. Eines Tages taucht Beth auf, eine neue Schülerin, die den Laden ordentlich aufmischt.

Die Freunde finden heraus, wie viel Einfluss man auf die reale Welt nehmen kann, wenn man weiß, wie man die virtuelle Welt nutzt. In einer Zeit, in der sich fast alle über ihre Profile auf Facebook und Instagram definieren, sind persönliche Informationen Handelsgut und bedeuten Macht. Macht, die man auch missbrauchen kann...