2017-03-01 12:11:00.0

Fasching in Pfaffenhausen Das große Narrenglück

In Pfaffenhausen gibt es eine Glücksfabrik und anderes Geheimnisvolles. Von Ulla Gutmann

In Pfaffenhausen ist das Glück daheim. Es wird dort nämlich produziert. Dieses Geheimnis wurde gestern beim Faschingsumzug von der Gruppe KHPG (benannt nach den Anfangsbuchstaben der beteiligten Familien) gelüftet. Die Narren hatte sich dem Pfaffelonischen Motto angeschlossen „Schau nauf, schau na – Was produziert die Pfaffelonia“ und produzierte reihenweise Glück. Verkleidet als rot-weiß gepunktete Fliegenpilze hatten sie eine selbst gebastelte Glücksmaschine mitgebracht. Rein wettermäßig schien sie sogar zu funktionieren, denn ab und zu schien sogar die Sonne zum traditionellen Faschingsfinale in Pfaffenhausen. Und das war gestern echtes Glück, denn in der Früh hatte es noch geschneit.

Vierzig Gruppen hatten sich angemeldet und tanzende Gardemädchen, bunt geschminkte Clowns, traditionelle Hästräger, Musikkapellen und geschmückte Wägen mit Prinzenpaaren verbreiteten jede Menge gute Laune. Die Pfaffenhausener Garden und der Prinzenwagen führten den Zug an, gefolgt von „Butzenweible“, Hexa, „Dorfbachfurzern“, Wasserteufeln und anderen närrischen Gesellen.

„Spring futt, spring futt - d’r Vogel kutt“ riefen die Schatzräuber aus Waldegg mit dem Wächter des Schatzes, einem schwarzen Vogel.

Die Pfaffenhauser Musikkapelle hat sich mit „Störchle“-Motiven geschmückt und musizierte feuchtfröhlich. Am Ende des Zuges blödelte die Ottobeurer Männergarde Silikonia. „Hoch die Fiaß und nei da Ranza, heit lass mer eisre Haxa danza!“ lautet ihr Motto. Konfettis flogen und Süßigkeiten wurden verteilt. Laut und bunt und wild und lustig so soll der Fasching sein und so endete er auch in Pfaffenhausen beim Finale mit Umzug und großer Narrenparty.